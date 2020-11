Ascolti tv 13 novembre: nuovo crollo per il Grande Fratello Vip

Tale e Quale Show ha vinto la serata degli ascolti tv di venerdì 13 novembre 2020. Il programma di Carlo Conti – che ha condotto di nuovo la puntata da casa causa Coronavirus – ha incollato davanti al piccolo schermo ben 4.187.000 telespettatori con il 18.67% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 è stato seguito solo da 3.150.000 spettatori e il 17.65%. Per la trasmissione guidata da Alfonso Signorini si tratta di un nuovo e importante calo rispetto alla puntata precedente. Lo scorso lunedì 9 novembre il Grande Fratello Vip ha sfidato la nuova fiction di Beppe Fiorello – Gli orologi del diavolo – ottenendo un buon risultato: 3.485.000 telespettatori e il 20.1% di share.

Molto probabilmente il reality show è stato penalizzato ancora una volta dal doppio appuntamento settimanale. E la situazione non è di certo cambiata con l’ingresso di Selvaggia Roma. L’ex protagonista di Temptation Island è entrata con l’obiettivo di rivoluzionare gli equilibri della Casa più spiata d’Italia e in particolare i percorsi di Enock Barwuah, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip andrà avanti per un’altra settimana. Dal 27 novembre 2020 non andrà più in onda di venerdì per lasciare spazio alla seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, la fiction che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

La prossima settimana, dunque, il Grande Fratello Vip sfiderà ancora una volta Beppe Fiorello il lunedì sera e Carlo Conti il venerdì sera. Il 16 novembre entrerà nel bunker di Cinecittà un nuovo concorrente: il chirurgo plastico Giacomo Urtis, già visto qualche anno fa all’Isola dei Famosi.

Tale e Quale Show è stato invece allungato di una settimana su Rai Uno: venerdì 20 novembre 2020 ci sarà la finale del Super Torneo. In testa alla classifica ci sono, per il momento, Pago, Virginio e Barbara Cola. Non è ancora chiaro se Carlo Conti riuscirà a tornare in studio per presentare l’ultima puntata del suo programma. Ad oggi, nonostante abbia lasciato l’ospedale toscano in cui è stato ricoverato di recente, il conduttore 59enne è ancora positivo al Coronavirus.