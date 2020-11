GF Vip, Selvaggia e Pierpaolo: lui nega i baci, l’imbarazzo di Enock

Selvaggia Roma entra ufficialmente al Grande Fratello Vip 5 come concorrente. La sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia inizia con un incontro tanto atteso: quello con Elisabetta Gregoraci, che ammette subito di non conoscerla. Le due hanno un confronto, durante il quale l’ex partecipante di Temptation Island lancia non poche accuse. In particolare, come già era stato reso noto, Selvaggia è convinta che la showgirl stia prendendo in giro Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo è una vecchia conoscenza della Roma. Lei stessa racconta di essersi scambiata con l’ex velino due baci, precisando ‘con la lingua’. Ci sarebbe stato un interessamento da parte di entrambi. Selvaggia attacca la Gregoraci, certa che stia marciando sopra i sentimenti che Pierpaolo prova nei suoi confronti. La Roma si dice dispiaciuta per questo, in quanto tiene molto al Pretelli.

Il confronto è comunque abbastanza pacifico visto che la Gregoraci cerca di mantenere la calma. Le due si salutano e Selvaggia fa un complimento a Elisabetta, dichiarando che è bellissima. Dopo di che, Elisabetta fa sapere agli altri concorrenti e, soprattutto a Pierpaolo, quando accaduto. L’ex velino, però, nega di aver dato quei due baci alla Roma. A questo punto, Signorini permette al gieffino di avere un confronto con Selvaggia in giardino, di fronte a tutti gli altri concorrenti. Qui conferma che, in realtà, ci sono stati dei baci “di sfuggita, magari mentre ci salutavamo”. Conferma che c’è una bella amicizia, ma precisa che non si sono baciati in modo passionale, smentendo la cosa: “Con la lingua no. Non dire cavolate”.

“Ci vogliamo bene, comunque sia vederti piangere, star male… Non è il Pierpaolo che conosco”, dichiara Selvaggia. Pretelli spiega: “Forse perché non mi hai visto innamorato, cioè preso, cotto”. Il confronto non ha effettivamente una conclusione chiara e la Roma annuncia di essere una nuova concorrente del reality, correndo verso Pretelli e abbracciandolo. L’influencer romana racconta poi di conoscere anche Enock.

In salotto, il fratello di Balotelli prende la parola e conferma di aver conosciuto in passato Selvaggia. Il giovane Barwuah appare abbastanza imbarazzato e questo genera in Signorini tanta curiosità. Il conduttore a questo punto vuole sapere perché Enock ride sotto i baffi e cerca di scoprire quanto accaduto tra loro. Il giovane gieffino fa sapere di aver scritto su Instagram a Selvaggia. Intanto, quest’ultima ridendo gli chiede di non smentire anche lui il suo racconto.