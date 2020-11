GF Vip quando entra Selvaggia Roma, ex di Pretelli e Enock. Il gossip

Secondo quanto scrive Fanpage.it Selvaggia Roma sarebbe prossima ad entrare nella Casa più spiata dagli italiani. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip era slittata a causa del Covid-19. L’ex partecipante di Temptation Island, divenuta famosa grazie alla storia d’amore con il suo “lenticchio” Francesco Chiofalo, ora fidanzatissimo con l’ex tentatrice Antonella Fiordelisi, aveva scoperto di essere positiva al Coronavirus. Dopo un periodo in isolamento da asintomatica, sembra che la concorrente sia totalmente guarita.

A detta di Fanpage.it il tampone rapido avrebbe confermato la negativizzazione di Selvaggia ma la produzione starebbe aspettando gli esiti dei test molecolari. Se entrambi fossero negativi, seguirebbe un isolamento di dieci giorni, come previsto da protocollo, che potrebbe però essere ridotto a meno, visto che l’influencer non entra in contatto con nessuno da giorni.

La ragazza potrebbe, dunque, fare il suo ingresso al Gf Vip già dal 13 novembre tuttavia la data è ancora incerta. Informazioni di questo tipo, difatti, sono riservate e la produzione di Alfonso Signorini non si è ancora espressa ufficialmente in merito alla questione.

I presunti flirt con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli

Non c’è pace all’interno della Casa del Grande Fratello. Se già Stefano Bettarini (ormai squalificato a causa di una bestemmia) aveva già iniziato a sconvolgere gli equilibri del gioco per il rapporto con Dayane Mello, l’entrata di Selvaggia Roma non passerà di certo inosservata. Alfonso Signorini ce la sta mettendo tutto per mettere ulteriore pepe a questa edizione e la presenza della nuova concorrente scatenerà probabilmente nuove dinamiche.

La ragazza, infatti, è nota sui social per la sua dichiarata sfortuna in amore. Prima con Francesco Chiofalo, che ha recentemente rivelato che la Roma sarebbe ancora innamorata di lui e poi con l’ex Luca Muccichini. Entrambe le storie d’amore sarebbero capitolate male. Eppure, Selvaggia sarebbe riuscita a nascondere fino ad ora due flirt che nella Casa potrebbero avere un ruolo determinante.

A quanto sostiene il giornalista Gabriele Parpiglia, Selvaggia avrebbe avuto una vera e propria relazione con il fratello di Balotelli, Enock Barwuah che in questi giorni sarebbe stato coinvolto e “risvegliato”, come ha affermato lo stesso Signorini in puntata ieri sera, dall’energia ed esuberanza di Giulia Salemi. Tra Enock e Selvaggia, tuttavia, le cose non si sarebbero concluse nel migliore dei modi tanto da far presagire dinamiche scoppiettanti.

Allo stesso tempo i flirt di Selvaggia non sarebbero da considerarsi conclusi. Infatti, persino Pierpaolo Pretelli sarebbe crollato di fronte al fascino della ragazza. I due si sarebbero conosciuti nel locale in cui l’ex velino faceva il vocalist. La liaison, tuttavia, sarebbe stata piuttosto breve. Di seguito le dichiarazioni di Gabriele Parpiglia:

“I rapporti con Enock non si erano conclusi nel migliore dei modi, quindi le dinamiche che avrebbero potuto svilupparsi all’interno della Casa rischiavano di essere esplosive. Così come piccanti promettevano di essere i rapporti di Selvaggia con un altro inquilino, Pierpaolo Pretelli. I due, infatti, si erano frequentati un anno fa, anche se la cosa era passata sottotraccia. Il flirt era nato all’interno di un locale dove lui faceva il vocalist.”

Se tutto ciò fosse vero e Selvaggia fosse ancora interessa a Pretelli, le cose si metterebbero male per i “Gregorelli”. Elisabetta Gregoraci, infatti, avrebbe una rivale pronta a mettersi in mezzo fra loro e, se il ragazzo dovesse ricambiare l’interesse per l’influencer, le attenzioni di Pierpaolo per l’ex moglie di Briatore potrebbero venire meno.

Elisabetta, infatti, ha dimostrato più volte all’interno della Casa quanto consideri importante il rapporto con Pretelli e le sue attenzioni perciò il tutto potrebbe sfociare in scoppiettanti squilibri.