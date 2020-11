Grande Fratello Vip: quando entrerà Giacomo Urtis e cosa farà

New entry al Grande Fratello Vip: Giacomo Urtis è un nuovo concorrente ufficiale della quinta edizione del reality show. Stando a quanto apprende Gossipetv, il noto chirurgo plastico dovrebbe entrare nel bunker di Cinecittà il prossimo lunedì 16 novembre. Ma l’ingresso potrebbe essere anticipato a venerdì 13 novembre (anche se per quel giorno è previsto l’ingresso di Selvaggia Roma, ex Uomini e Donne e Temptation Island).

Del resto urge un cambiamento nel gioco: troppi comodini in giro e il programma ne sta risentendo. Senza contare che dei tre nuovi e validi partecipanti due sono già fuori: Stefano Bettarini è stato squalificato per una bestemmia mentre Paolo Brosio è stato eliminato al televoto. Resiste, per il momento, Giulia Salemi, che sembra però andare d’amore e d’accordo con tutti (compresa Elisabetta Gregoraci con la quale ha avuto una furibonda lite tre anni fa in Sardegna).

Tornando a Giacomo Urtis, stando alle informazioni in nostro possesso il medico dovrebbe restare in Casa solo per una settimana, in qualità di ospite. La sua permanenza dipenderà molto dalle dinamiche che riuscirà ad instaurare con gli altri concorrenti. Pare che Urtis abbia già puntato uno dei gieffini: Tommaso Zorzi, tra i protagonisti assoluti di questa edizione della trasmissione. Ci sarà un flirt tra i due?

Intanto Giacomo ha chiuso con Jessica Alves, l’ex Ken Umano Rodriguo Alves. Urtis e la brasiliana si sono frequentati per un periodo ma ora hanno preso strade differenti. Tra i due è però rimasta stima e affetto e un buon legame d’amicizia. E il cuore del chirurgo è ora libero, pronto ad amare di nuovo…

Il Grande Fratello Vip è il secondo reality show per Giacomo Urtis. Nel 2017 il 43enne ha partecipato all’Isola dei Famosi (edizione vinta da Raz Degan). Una volta rientrato in Italia ha confidato alla stampa di aver fatto l’amore in Hoduras dietro le palme. Giacomo non ha mai svelato il nome del suo amante, con il quale ha vissuto una fugace avventura.

Chi è Giacomo Urtis e perché è famoso

Classe 1977, Giacomo Urtis è un chirurgo estetico. Nato in Venezuela, è cresciuto in Sardegna. È diventato famoso con l’appellativo di “chirurgo estetico dei Vip”. Tra i suoi tanti clienti anche le prime donne Valerina Marini e Belen Rodriguez. In tv è approdato in qualità di esperto di bellezza ma non ha disdegnato ruoli da attore, come nella web serie di Lory Del Santo The Lady.