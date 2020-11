Passato turbolento tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, entrambe concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, la showgirl calabrese avrebbe ospitato tre anni l’influencer di Piacenza nella casa di Flavio Briatore in Sardegna. A quanto pare durante il soggiorno ci sarebbero stati tra Elisabetta e Giulia una serie di litigi che avrebbero compromesso la loro amicizia.

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip mentre Giulia Salemi è entrata solo di recente, dopo aver già partecipato alla terza edizione del reality show. Tra le due nessun problema, anzi. Proprio alla Salemi Elisabetta ha parlato del famigerato contratto prematrimoniale firmato con l’ex marito Flavio Briatore. Dunque i presunti vecchi screzi tra Elisabetta e Giulia sono ormai un ricordo lontano? O hanno deciso di far finta di niente e di andare semplicemente avanti?

Elisabetta Gregoraci: basta aerei

Nelle ultime ore l’ex moglie di Flavio Briatore ha avanzato una richiesta alquanto strana alla produzione del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci ha chiesto agli autori del reality show di non far passare più aerei con frasi d’amore a lei indirizzate. Gli aerei per i concorrenti fanno da sempre parte del programma di Canale 5 e la soubrette di Soverato ne ha già ricevuti parecchi, alimentando così il gossip circa la sua vita privata e una presunta relazione a Montecarlo. Forse per questo Elisabetta non vuole più vedere aerei di questo tipo?

Giulia Salemi: frena su Enock

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha stuzzicato Giulia Salemi su una presunta simpatia nei confronti di Enock Barwuah, il fratello minore di Mario Balotelli. La modella italo-persiana ha subito frenato il conduttore: Giulia ha precisato non c’è nulla di più di una semplice amicizia con Enock e che lei non è il tipo di ragazza che guarda i ragazzi già impegnati con altre. “Abbiamo già dato Alfonso. Non cercate di fare l’accoppiata“, ha puntualizzato la Salemi, riferendosi alla love story con Francesco Monte vissuta alla terza edizione del Grande Fratello Vip.