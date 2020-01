Ken umano diventa donna, Urtis: “Opererò io, tra noi ci fu una relazione”

Rodrigo Alves diventa donna. Il Ken umano sarà operato da Giacomo Urtis che dichiara: “Ho avuto un flirt con lui, non potevo credere che lo avesse deciso veramente”

Rodrigo Alves è pronto a diventare una donna a tutti gli effetti. Il Ken umano, nei giorni scorsi, attraverso un’intervista rilasciata al Daily Mirror ha fatto sapere che si sottoporrà a un intervento chirurgico per assumere connotati femminili anche nelle parti intime. A operarlo sarà Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip. A darne notizia è stato lo stesso medico che ha inoltre reso noto di aver avuto una relazione segreta con Rodrigo in passato. La conoscenza tra i due è quindi ben rodata. Nonostante ciò, Urtis ha confessato di essere rimasto perplesso e stupito sulla decisione presa da Rodrigo in merito alla transizione di genere che affronterà l’ex.

Giacomo Urtis sul Ken umano: “Mi occuperò io di aiutarlo nella sua transizione da uomo a donna!”

“Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. A porte chiuse vivo come una donna da mesi ma sono uscito allo scoperto da poco”. Con questa dichiarazione al Daily Mirror, Rodrigo ha confidato di voler cambiare genere. A seguirlo nella delicata transizione ci sarà Urtis. “Sono stato il primo – confida il chirurgo – ad essere perplesso davanti alla notizia che Rodrigo vuole diventare donna, soprattutto dopo aver avuto un flirt con lui non potevo credere che lo avesse deciso veramente. E di comune accordo mi occuperò io di aiutarlo nella sua transizione da uomo a donna!”

Rodrigo Alves: la chirurgia estetica e la scelta di diventare donna

Rodrigo Alves ha acquisito popolarità in Italia per essere stato ospite del contenitore pomeridiano Pomeriggio Cinque condotto da Barbara d’Urso, dopo essersi sottoposto a 58 operazioni per assomigliare a Ken. “Mi è stato diagnosticato un disturbo dismorfico di genere e mi è stata data la possibilità di iniziare le cure appropriate per la transizione”, ha concluso Alves al Daily Mirror a proposito della scelta di diventare donna.