Giacomo Urtis smalto e capelli biondi al mare: sommerso dalle critiche

Vacanze Giacomo Urtis: ora sfoggia la sua nuova capigliatura e lo smalto sulle unghie

Giacomo Urtis non è la persona più anonima del mondo: ama sempre sorprendere prima di tutto sé stesso e poi gli altri. Negli ultimi anni si è sottoposto a svariati interventi chirurgici – alcuni davvero innovativi in Italia – che lo hanno trasformato parecchio. In meglio o in peggio? Se in tanti lo criticano perché avrebbe abusato del bisturi, lui continua ad andare dritto per la sua strada e a provare sulla sua pelle nuovi trattamenti e operazioni di chirurgia estetica che, un giorno, spopoleranno in tutto il mondo. Ricordiamo che è stato uno dei primi in Italia (o forse il primo?) a costruirsi artificialmente petto e addominali.

Giacomo Urtis capelli biondi e smalto: una “pazzia” passeggera?

Ora Giacomo Urtis è stato beccato al mare da Tabloit.it, precisamente a Milano Marittima, dove ha sfoggiato un look nuovo di zucca e uno smalto particolare: “Abbiamo intercettato Giacomo Urtis, il noto chirurgo plastico dei Vip, in spiaggia a Milano Marittima alle prese con i primi bagni estivi. La nostra attenzione, però, non poteva non essere catturata dallo smalto dorato sfoggiato dall’uomo sulle unghie delle mani e dei piedi: chic o choc? A voi la scelta!”.

Critiche a Giacomo Urtis per la sua nuova immagine

Non molto tempo fa, Urtis si era sottoposto a un altro intervento (in video era irriconoscibile!) e ora ha invece stravolto la sua capigliatura, che non è proprio piaciuta ai più: “È tutto uno choc!” ; “Io non andrei mai da un chirurgo così. Non so, non mi ispira. Lo trovo poco chic e molto choc”; “A me non piace la tinta color polenta dei capelli”; “Più che le unghie, sono i capelli choc!”; “Finto dalla punta del piede alla cima dei capelli”. Il chirurgo dei Vip è abituato alle critiche. Se ne farà una ragione.