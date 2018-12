Giacomo Urtis irriconoscibile dopo l’intervento: il web critica il chirurgo dei vip

Giacomo Urtis si sottopone ad un intervento chirurgico. La foto spiazza il web

Giacomo Urtis, il chirurgo estetico della maggior parte dei vip, si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Su Instagram, da qualche ora, ha iniziato a girare un suo scatto che lo ritrae ancora in ospedale e in condizioni non proprio gradite dal web. A pubblicare la foto ci ha pensato un intimo amico dello stesso chirurgo. Sul sito de L’unione sarda è, successivamente, apparsa la medesima immagine sopracitata. Le numerose pagine Instagram hanno, quindi, cominciato a pubblicare e fa girare la notizia che, a quanto pare, sembra essere stata immediatamente criticata dalla maggior parte degli utenti. Ritocchi su ritocchi, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stato addirittura definito irriconoscibile per via dei molti interventi ai quali si sottopone con molta frequenza.

Il chirurgo estetico criticato dall’intero web

Pare sia solo di qualche ora fa l’intervento. Infatti, nella foto, proprio sotto gli occhi Giacomo Urtis ha ancora dei cerotti e altro materiale medico che evidenzia, appunto, la zona interessata all’operazione. Quale sarà, adesso, il risultato del viso di Urtis? I vari commenti su Instagram appaiono completamente in disaccordo con la decisione presa dallo stesso chirurgo. Alcuni di questi recitano: “Che schifo, gonfiatevi e tiratevi quanto volete, da vecchio sarai una bambola di plastica“, “Che brutto esempio”, “Che tristezza di uomo“, “Vada a fare un intervento al cervello” e poi ancora “Che esagerazione. Tutti bombolotti senza espressione. W i segni del tempo che passa!”.

Giacomo Urtis è irriconoscibile dopo l’intervento

Ritenuto tutto troppo esagerato, il web si schiera assolutamente dalla parte opposta di Giacomo Urtis. Non ci resta che attendere sue personali notizie o spiegazioni per capire meglio cosa lo abbia spinto a ritoccarsi nuovamente. Al momento, vista la convalescenza, il chirurgo non ha ancora espresso il suo pensiero né risposto alle tante critiche arrivate.