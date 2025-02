Ascolti TV 12/02: Sanremo super, batosta Mediaset e Le Iene

Via alle danze (o forse dovremmo dire al canto!) con la prima serata del Festival di Sanremo. Martedì 11 febbraio 2025, prevedibilmente, la kermesse ha tenuto gran parte degli italiani incollati allo schermo. La prima parte della serata ha realizzato un numero di 13.029.00 spettatori, per uno share pari al 51.68%. A seguire, abbiamo 15.713.000 utenti, pari al 63.61%, dalle 21:15 alle 23:26. Dalle 23:30 all’1:20, ovvero nella fase finale della trasmissione, per assurdo gli ascolti sono arrivati a toccare picchi del 68.71%. In conclusione, il Festival ha riunito 9.290.000 spettatori per un clamoroso totale di 66.11%.

Giù o dì lì non ci sono grandi differenze con i Festival dei record di Amadeus, ma la mancanza del conduttore ravennate si è sentita molto, a giudicare dai vari pareri social. Senza ombra di dubbio, Carlo Conti è riuscito a portare il grande pubblico su Rai Uno per la competizione musicale, ma i telespettatori hanno sottolineato come con Amadeus ci fosse molto più intrattenimento, colpi di scena e risate. Al contrario, Conti è sembrato troppo condizionato dalla fedeltà alla scaletta. Saranno gli ascolti della seconda serata quelli che confermeranno o sementiranno il suo successo.

nessuna emozione, nessun intrattenimento, uno spettacolo che sembra sia stato fatto solo perché si doveva fare

di fretta e senza la possibilità di uscire dagli schemi ridateci amadeus e LA SSSSSSADDDD #SANREMO2025 pic.twitter.com/h3kFdUkyfN — almeno sono simpatica (@magradomani) February 12, 2025

Nel frattempo, su Canale Cinque è andato in onda Benvenuti al Sud che ha portato a casa 1.242.000 spettatori con uno share pari al 5.31%. Mediaset ha optato per un film, consapevole che sfidare il Festival sia un’impresa titanica. Su Italia Uno drastico calo di ascolti per Le Iene, che hanno portato a casa un 3.24%, con un totale di spettatori di 614.000. Ancora più drastico il risultato di È sempre cartabianca su Rete 4, che ottiene addirittura la metà con 344.000 spettatori e un 1.75% di share. Ma, tornando sulla Rai, è Rai3 a riscuotere il risultato peggiore con Nowhere Special: Una storia d’amore, che porta a casa 315.000 spettatori e l’1.22%. Infine, su Rai2 è saltato l’appuntamento di Stefano De Martino con Stasera Tutto è Possibile: al suo posto è andato in onda Amore e Morte a Venezia, che ha visto riuniti 388.00 spettatori per un totale di share dell’1.53%.

Ascolti Prime Time e pre serale dell’11 febbraio

Niente Affari Tuoi in occasione di Sanremo. Il game show è stato sostituito da Primafestival che ha coinvolto 9.234.000 spettatori per un totale del 40.46%. Niente a che vedere con Striscia La Notizia che invece ha realizzato un 7.91% pari a 2.068.000 spettatori. Su Rai2 invece il TG Post risultato clamorosamente basso, 275.000 spettatori e con l’1.04%. Un po’ più alta l’asticella, rispetto alle altre reti, gli episodi mandati su Rai Tre e Italia Uno: infatti, Un Posto al Sole sul terzo canale raduna 1.302.000 di spettatori con un 4.99% di share, mentre N.C.I.S – Unità Anticrimine realizza un risultato poco più basso, ovvero il 4.68% con 1.156.000 spettatori. Di Sera su rete 4 porta a casa circa un 3% di share.

Nel pre-serale, invece, abbiamo il game show L’Eredità che ha tenuto incollati allo schermo 4.980.000 spettatori con un 27.38%. Su Canale Cinque invece Avanti un Altro ha ottenuto un risultato poco più basso, ovvero 3.348.000 spettatori con un 19.65%.

11 febbraio: ascolti del pomeriggio

La Volta Buona porta a casa 1.900.000 spettatori con il 16.17% nella prima parte e 2.134.000 spettatori con il 22.11% nella seconda parte della trasmissione, complice anche il Festival di Sanremo che è stato l’argomento principale. Il Paradiso delle Signore invece si riconferma con 1.807.000 spettatori con il 20.16%. A seguire, La Vita in Diretta non si può di certo lamentare con i suoi 2.445.000 spettatori con il 22.25%.

Per quanto riguarda Canale Cinque, invece, vediamo Beautiful con 2.199.000 spettatori pari al 17.19%, Tradimento ha collezionato 2.184.000 spettatori pari al 18.04%. Uomini e Donne si riconferma un grande successo radunando 2.371.000 spettatori con il 22.6%.

11 febbraio: ascolti del mattino

Su Rai1 Storie Italiane porta a casa un risultato discreto con 903.000 spettatori pari al 16.8%, per quanto riguarda invece È Sempre Mezzogiorno raggiunge 1.781.000 spettatori (17.97%). Nel frattempo su Canale Cinque Forum totalizza 1.415.000 spettatori con il 19.46%.

Niente male anche per I Fatti Vostri che ha riunito davanti alla tv 554.000 spettatori per un totale di 9.06% nella prima parte e 964.000 spettatori pari al 9.96% nella seconda.