Uomini e Donne, Chiara abbandona il trono: che cosa è successo

A Uomini e Donne sta succedendo di tutto. Ricordate la segnalazione sulla nuova tronista Chiara della scorsa settimana? A farla era stato Riccardo Sparacciari, il suo presunto ex fidanzato, che sulle sue storie Instagram aveva descritto per filo e per segno tutta la situazione della giovane, parlando di “inganni” e di un sentimento non del tutto finito…anzi. Ecco, pare che durante la registrazione di oggi, martedì 11 febbraio 2025, Chiara Pompei abbia deciso di abbandonare il trono. A dare la news Lorenzo Pugnaloni, che ha pubblicato poco fa un post su Instagram e relative stories. La 23enne non avrebbe fatto in tempo a sedersi sul trono che subito avrebbe scelto di uscire dal programma…ma non sola. A quanto pare la segnalazione di questo Riccardo era vera e la ragazza sarebbe uscita proprio con lui.

Chiara Pompei fuori dal programma: che cosa è successo

Seduta sul trono del dating show più seguito d’Italia, Chiara Pompei (a parlare sono sempre le anticipazioni di Pugnaloni) sarebbe stata chiamata a centro studio da Maria, dicendole di stare tranquilla e che “a 23 anni gli errori si possono commettere“. La ragazza racconta di essere stata molto presa da questo ragazzo, mentre lui l’avrebbe trattata solo come una relazione occasionale, motivo per il quale avrebbe poi deciso di accettare la proposta di fare la tronista. Tuttavia, Chiara avrebbe comunque continuato a sentire Riccardo che, per altro, viene fatto entrare in studio a sorpresa.

Lui racconta che non era affatto una relazione occasionale quella con la giovane neo-tronista, ma che si trattava di qualcosa di più (erano persino andati in vacanza insieme e altre cose). Si parla anche di una discussione in studio tra Tina e Gianni, entrambi “scagliati” verso Riccardo, ma poi sarebbe intervenuta Maria invitando entrambi a discutere della faccenda fuori dallo studio.

Passata circa un’ora e Chiara e Riccardo sarebbero tornati dentro ed è qui che sarebbe avvenuto il vero cambio di rotta improvviso: Chiara ammette di provare un interesse troppo forte per questo ragazzo e così, entrambi, scelgono di uscire dal programma insieme.

Le reazioni a caldo sull’accaduto: il web insorge

“Che successo il trono classico quest’anno“, scrive un utente sotto al post di Pugnaloni che racconta l’accaduto. Il mood è concorde e qualcuno grida al “disagio”, altri a un “trono fake“. Ora non resta che attendere la messa in onda della puntata incriminata e, finalmente, mettere un punto a questo trono che non è mai decollato.

Che ne sarà ora del trono classico? Maria dovrà cercare una nuova tronista? Una cosa è certa: questa volta la segnalazione è andata a buon fine, anche se forse per redazione e autori sarebbe stato meglio il contrario.