Sanremo, Jovanotti fa il panico: cade e cita Amadeus. Conti rigido

Jovanotti arriva sul palco della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo e ha creato subito una grande baraonda. Accompagnato da un’orchestra formata da tantissime batterie e da persone provenienti da tutto il mondo Jova ha ballato sulle note dei suoi pezzi più famosi. Carlo Conti l’ha presentato mentre si trovava all’esterno dell’Ariston. Poi il cantante si è avvicinato all’ingresso. In quel momento ha perso l’equilibrio rischiando di fare una tremenda caduta. Ma la telecamera ha prontamente cambiato visuale inquadrando l’orchestra. Subito dopo Jovanotti era già all’interno e ballava tra il pubblico.

Devo dire che ho amato questo spettacolo di Jovanotti #Sanremo2025 pic.twitter.com/RaxufvmVBy — SanremoESC 💐 (@SanremoESC) February 11, 2025

Tra giravolte e acuti Jovanotti si è avvicinato ad alcune signore. Una di queste baldanzose donzelle ha afferrato il cantante abbracciandolo con grande foga e urlando “Ti amo!”. Ma in quel momento Jovanotti aveva occhi solo per una persona. Nel pubblico infatti si celava Teresa, la figlia del cantante. Jovanotti si è avvicinato alla ragazza e l’ha calorosamente baciata. Poi è salito finalmente sul palco per salutare il padrone di casa, Carlo Conti. Quest’ultimo vagamente rigido (o forse solo molto cauto) ha gestito con classe l’incontenibile esuberanza di Jovanotti.

Confermo che la signora non è stata allontanata dall’Ariston #Sanremo2025 pic.twitter.com/IYIuXClG7D — Montawayy (@disneyisitalia) February 11, 2025

Jovanotti cita Amadeus e Fiorello e Conti si irrigidisce

Non sono mancati anche alcuni riferimenti ad Amadeus. Tanto per non far irrigidire ulteriormente Carlo Conti insomma. Jovanotti ha detto al conduttore:”Certo Amadeus e Fiorello hanno alzato l’asticella. Ma abbiamo il loro bene placido”. Si sa infatti che il cantante ha un ottimo rapporto sia con Amadeus che con Fiorello. E forse, per questo, ha voluto mandargli un saluto.

Poi Jovanotti, dopo aver scaldato il pubblico (e ci voleva!) ha accolto sul palco Gianmarco Tamberi. Jovanotti e lo sportivo hanno letto un pezzo dedicato al recupero personale, fisico ed emotivo. Entrambi infatti hanno dovuto riprendersi dopo degli incidenti molto pesanti che avevano condizionato il loro stile di vita.

Parole importanti con un significato profondo che hanno sottolineato quanto i due personaggi siano positivamente influenti. Dopo aver salutato Gianmarco Tamberi abbiamo assistito alla nuova canzone di Jovanotti. Un pezzo sull’amore che il cantante ha interpretato con grande passione. Forse anche perché in sala c’erano la moglie e la figlia che lo stavano ascoltando. Infine sono saliti sul palco anche Gerry Scotti e Antonella Clerici per salutare Jovanotti. Il quale, dopo aver preso i fiori di rito, ha abbandonato definitivamente il palco.