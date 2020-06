Ascolti Tv 12 giugno 2020: Juventus-Milan incredibile, dati stellari Rai 1

Juventus-Milan, partita Coppa Italia: la semifinale dimostra quanto forte sia stata l’attesa dei telespettatori di rivedere il calcio in Tv. Ascolti di venerdì 12 giugno

La gente lo aspettava da tempo… Cosa? Il ritorno del calcio in Tv! Gli ascolti della partita Juventus-Milan di Coppa Italia ha permesso alla Rai di raggiungere un risultato che non si vedeva da tanto. Il Coronavirus – e le misure restrittive per contenerlo al meglio – non hanno permesso il disputarsi dei match calcistici in questi ultimi mesi ed erano stati rimandati nel giorno in cui la pandemia venisse tenuta sotto controllo. E ieri quel giorno è arrivato. Rai 1 ha trasmesso l’attesissimo incontro fra Milan e Juventus, che ha visto vincere la squadra bianco-nera con un 1 a 0. Una partita decisamente combattuta, che ha permesso alla Juve di volare alla finale di Coppa Italia (e si prevedono altri ascolti stellari). Ma quali sono i dati del match Juventus-Milan e quelli degli altri programmi di ieri venerdì 12 giugno 2020?

Ascolti Coppa Italia e Notting Hill: il film di Julia Roberts non delude (nonostante il colosso avversario)

La partita di Coppa Italia Juventus-Milan ha permesso a Rai 1 di portare a casa il 34% di share: il match è stato seguito dalla bellezza di 8.277.000 telespettatori e, magari, fra questi non ci sono stati solo tifosi, ma anche chi sentiva la mancanza di vedere questo amatissimo sport in televisione! Gli ascolti del 12 giugno ci permettono anche di capire quali sono stati i risultati raggiunti dall’avversario della partita di Rai 1: su Canale 5, è andato in onda il film Notting Hill che, nonostante il colosso col quale si è scontrato, ha raggiunto uno share niente male, pari al 9.4%. 2.009.000 teleutenti non si sono voluti perdere per nessuna ragione al mondo la storia di William Thacker e Anna Scott, interpretati rispettivamente da Hugh Grant e Julia Roberts.

Ascolti Daydreamer: la serie turca ha già annoiato i telespettatori?

La partita calcistica ha permesso anche a Rai Sport, in onda durante la fascia dell’Access Prime Time, di registrare degli ottimi ascolti: 29.18% di share e 6.689.000 spettatori; a seguire Striscia la Notizia, invece, 3.118.000 teleutenti (13.46% di share). Sempre più bassi gli ascolti di Daydreamer che, dopo l’inizio esplosivo, si stanno pian piano sgonfiando: 19.17% di share e 2.460.000 spettatori. Non fa meglio di Beautiful (2.661.000 teleutenti) e di Una vita (2.527.000 telutenti); batte solo Il Segreto, che non riesce a a toccare i 2.000.000 telespettatori nemmeno col cambio della messa in onda.