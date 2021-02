Ascolti tv 12 febbraio: GF Vip riprende fiato, ma la Carlucci lo sorpassa

By

Seconda sconfitta consecutiva per Alfonso Signorini e il reality di Canale 5. Il cantante mascherato appassiona e riesce a conquistare più pubblico

Chi è riuscito a portare a casa la vittoria della prima serata di venerdì 12 febbraio 2021? Dopo una prima puntata iniziata in sordina con una sconfitta all’auditel, Il cantante mascherato di Milly Carlucci non riesce a volare alto, ma supera il Grande Fratello Vip. Per il secondo venerdì di fila, infatti, a vincere la sfida del venerdì è stato lo show di Rai uno che, grazie ai due svelamenti delle maschere, è riuscita a catalizzare l’attenzione del pubblico.

Ma entriamo nel dettaglio dei dati auditel. Milly Carlucci e Il cantante mascherato hanno portato a casa un risultato che non è dei migliori, ma tanto basta per battere Canale 5: 3 milioni e 441 mila e 417 telespettatori e uno share pari al 15,52%. Gli utenti sono rimasti incollati davanti alla prima rete fino all’ultimo svelamento, quello della Giraffa, al cui interno abbiamo scoperto esserci una sorprendente Katia Ricciarelli.

Seconda sconfitta consecutiva, invece, per Alfonso Signorini e il GF Vip che, con la trentanovesima puntata del reality show di Canale 5 raggiunge 3 milioni e 263 mila e 545 affezionati e il 17,69% di share. In risalita rispetto alla scorsa settimana quando aveva deluso le aspettative andando sotto la soglia dei tre milioni di telespettatori.

Una sfida che continuerà a interessare il pubblico anche durante le prossime settimane. Per Il cantante mascherato, infatti, quella della prossima settimana sarà la puntata della semifinale. E anche il GF Vip si appresta ormai a concludersi con la finale fissata per lunedì 1° marzo.

Sulle altre reti, a interessare è stata la serie tv The good doctor, andata in onda su Rai due, che ha raggiunto 1.482.793 di telespettatori con il 5,57% di share. Su Italia1, in rialzo, il programma di Roberto Giacobbo, Freedom – Oltre il confine, che ha interessato 1.143.827 appassionati (5,40%). Rete4 ha accompagnato i telespettatori del prime time con il programma di attualità Quarto grado che ha interessato 1.304.723 spettatori con il 6,52% di share.

Su La7, il programma condotto da Diego Bianchi, Propaganda Live, ha coinvolto 1.219.321 di telespettatori con uno share del 6,37%. Infine, Su Rai tre, la trasmissione di approfondimento politico, Titolo quinto, ha interessato 644.108 utenti (2,83%).

Gli ascolti del daytime

Il pomeriggio delle reti televisive è stato interessato da una grande componente politica a causa dello scioglimento della riserva da parte del Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, che si è poi recato al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella. Vediamo di seguito come hanno reagito i principali programmi del daytime pomeridiano.

Su Canale 5, Uomini e Donne ha interessato 2.811.000 appassionati con il 20,2% di share. A seguire i dati delle principali soap: Beautiful 2.591.000 spettatori e il 15,9% di share, Una vita 2.473.000 appassionati e il 15,9% e infine, DayDreamer 1.843.000 telespettatori (14,5%). A seguire, Barbara d’Urso, con Pomeriggio Cinque, ha tenuto compagnia a 1.768.000 (12,9%) spettatori, nella prima parte, e 2.021.000 (13%) nella seconda.

Rai uno, invece, con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone ha interessato 1.808.000 utenti con il 12,5% di share. A seguire, Il paradiso delle signore ha appassionato ben 2.132.000 di telespettatori (17,1%). Infine, La vita in diretta, che ieri ha allungato la sua messa in onda, ha ottenuto un seguito di 2.655.000 spettatori con uno share del 16,4%.