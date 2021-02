Il Cantante Mascherato, la Giraffa è Katia Ricciarelli: l’appello del pubblico

By

Come ipotizzato da molti fin dalla prima puntata sotto la maschera della Giraffa a Il Cantante Mascherato c’era Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo è stata eliminata al termine della terza puntata della seconda edizione dello spettacolo di Milly Carlucci. La Giraffa ha perso allo spareggio contro il Lupo, che ha ottenuto il 63% delle preferenze. In realtà al televoto doveva finire il Gatto ma il team di investigatori capitanato da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira ha preferito salvare il felino.

Katia Ricciarelli e la sua Giraffa non hanno ottenuto più del 37% nello spareggio contro il Lupo che, secondo alcuni, sarebbe un artista partenopeo. Dopo lo svelamento la cantante ha dichiarato che quella de Il Cantante Mascherato è stata un’esperienza straordinaria ma allo stesso tempo una delle più faticose della sua lunga carriera. Indossare il costume della Giraffa non è stato semplice per la 75enne.

Nei giorni scorsi Milly Carlucci non aveva nascosto un certo timore proprio per la sua concorrente visto l’ingombrante costume. La conduttrice Rai ha infatti spiegato che tutte le teste delle maschere sono imbottite con gommapiuma e questo contribuisce ad aumentare il dolore sottostante. Le sarte dello show hanno creato delle imbottiture leggere ma i vari fronzoli che adornano la maschera aumentano il calore.

Nonostante la finale mancata, Katia Ricciarelli ha lasciato il segno alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Nella puntata d’esordio ha incantato tutti con il suo Yo Giraffa, che richiamava il celebre Yo Baby K. Successivamente ha fatto divertire con le cover di Bam Bam Twist di Achille Lauro e Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale. Cover che resteranno nella storia del programma di Milly Carlucci.

Da qui è partito su Twitter l’appello del pubblico all’artista:

“Katia Ricciarelli ora rilascia le cover che hai fatto durante Il Cantante Mascherato perché erano stupende”

Proprio perché ha regalato esibizioni memorabili in molti non hanno preso bene l’esclusione della Ricciarelli da Il Cantante Mascherato. “Chissà cos’altro poteva cantare. Grazie capi investigatori per avermi tolto tutto questo”, si è lamentato qualcuno sui social network. “Ora Katia Ricciarelli ci deve un album con cover di Achille Lauro. Impazzirei”, ha aggiunto qualcun altro.

E ancora: “Io meritavo di sentire Katia Ricciarelli cantare canzoni da giovani fino alla finale. Cosa abbiamo perso?!”. I complimenti sono stati davvero tanti, tantissimi: “Katia Ricciarelli che canta le canzoni dei giovani: pazzeschissima”; “Molto dispiaciuta per la sua uscita dal programma. Ha fatto sempre bellissime performance, si è buttata con talento in pezzi moderni rendendoli anche meglio degli originali”.

Non manca un appello a Takagi & Ketra: “Date la prossima hit estiva a Katia Ricciarelli”