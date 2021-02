Il Cantante Mascherato: Milly preoccupata per Gatto, Lupo e Giraffa

La Carlucci è in pensiero per alcuni concorrenti che a causa delle loro maschere soffrono più di altri

Il Cantante Mascherato non è un programma semplice. Dietro le varie maschere possono nascondersi tante insidie. Problemi di salute che potrebbero addirittura portare i concorrenti ad abbandonare il gioco. Come accaduto di recente ai Ricchi e Poveri, che non riuscivano più a respirare sotto il costume del Baby Alieno. Ad avere la peggio è stato Franco Gatti, che ha ancora gli strascichi del Covid-19 con il quale ha combattuto lo scorso autunno.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Milly Carlucci, che ha importato il format dalla Corea, ha ammesso che quello di Baby Alieno avvenuto nella prima puntata non è stato l’unico imprevisto. Anche il Gatto, tra le maschere più interessanti di questa seconda edizione, ha dovuto fare i conti con un problema agli occhi. È successo poco prima della diretta, durante una banale prova.

Il racconto di Milly Carlucci è stato chiaro:

“Apparentemente il Gatto è una maschera semplice, perché sotto è vestito in jeans, maglietta e giacchetta. Indossa solo la testa di un bel gattone. Ebbene, è una delle maschere che soffre di più. Durante le prove mi sono preoccupata perché ad un certo punto era tanto il calore che si era formato sotto quel testone che gli occhioni del Gatto si sono appannati a causa del vapore acqueo che si era formato dentro. Ma purtroppo non ci sono alternative, se non tanto allenamento”

Per evitare imprevisti del genere Milly Carlucci ha cercato di attrezzarsi nel migliore dei modi: dietro le quinte de Il Cantante Mascherato ci sono sempre dei piccoli ventilatori da portare sul palco quando i concorrenti chiedono un po’ di sollievo. Oltre al Gatto la conduttrice Rai è preoccupata pure per il Lupo e la Giraffa.

Milly Carlucci ha poi specificato:

“Tutte le teste delle maschere sono imbottite con gommapiuma e ciò contribuisce ad aumentare il dolore sottostante. Con le sarte abbiamo studiato imbottiture il più possibile leggere, ma poi fuori c’è il pelo ecologico e ciò aumenta il calore….”

Mentre in Italia Franco Gatti si è sentito male sotto la maschera di Baby Alieno in Inghilterra è stata la cantante Gabrielle a fare i conti con gli inconvenienti de Il Cantante Mascherato. Anche nel Regno Unito sta andando in onda la seconda edizione di The Masked Singer e l’interprete ha avuto più di un attacco di panico sotto la maschera di Harlequin.

Tutto su Il Cantante Mascherato 2021

Nove le maschere della seconda edizione de Il Cantante Mascherato: Tigre Azzurra, Lupo, Giraffa, Pecorella, Pappagallo, Farfalla, Gatto, Orsetto, Baby Alieno. Fino ad oggi due i personaggi che sono stati svelati. Sotto Baby Alieno c’erano prima i Ricchi e Poveri e poi Gigi e Ross. Dietro la maschera della Pecorella c’era invece Alessandra Mussolini, tornata di nuovo in tv a pochi mesi dalla fine di Ballando con le Stelle.