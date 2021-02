Paura a Il Cantante Mascherato UK: Gabrielle/Harlequin si sente male

Il Cantante Mascherato non è un programma facile. Milly Carlucci, la prima in Italia a credere nel format coreano, lo ribadisce sempre. Come nel Belpaese anche in Inghilterra sta andando in onda la seconda edizione dello show. The Masked Singer, questo il nome in inglese, sta ottenendo un buon riscontro e vede tra i giurati la popstar di origini albanesi Rita Ora. Tra gli ultimi concorrenti eliminati in quel di Londra c’è la cantante Gabrielle, nota in Italia per la canzone Out of reach, utilizzata come colonna sonora del film Il diario di Bridget Jones e come jingle dello spot della Ferrero Rocher.

Per più di un mese Gabrielle ha indossato il costume di Harlequin, ovvero di Arlecchino, ma alla fine è stata eliminata. Con grande sollievo dell’artista che ha ammesso di essersi sentita male più di una volta sotto quella maschera così ingombrante. La 50enne ha confidato di aver sofferto di molteplici attacchi di panico dietro le quinte della versione inglese de Il Cantante Mascherato.

Queste le parole di Gabrielle al The Mirror:

“La maschera era pesante. Ho vissuto più di un attacco di panico. Non riuscivo proprio a respirare. Bisognava cantare e io avevo la bocca così secca. E poi il caldo nel costume… era tutto difficile”

Gabrielle si è dunque detta sollevata di non aver continuato la sua avventura al Cantante Mascherato inglese. Anche se ovviamente la sua avventura resta positiva: l’interprete si è divertita molto a nascondere la sua voce sotto il costume di Arlecchino. Gabrielle si è messa alla prova con canzoni di Rihanna, Harry Styles e Tracy Chapman.

In Italia una situazione simile è accaduta con Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. Il cantante ha dichiarato che è stato un supplizio nascondersi sotto il costume del Baby Alieno. Il 78enne non riusciva più a respirare e ha chiesto agli altri colleghi Angelo, Angela e Marina di lasciare il programma della Rai. Richiesta subito accolta dal resto del gruppo con grande dispiacere di Milly Carlucci.

Un fastidio simile l’ha provato nella prima edizione de Il Cantante Mascherato Alessandro Greco. Troppo caldo sotto la maschera del Mastino napoletano, che più volte è stato aiutato dalla conduttrice Rai con un piccolo ventilatore per avere un po’ di sollievo.