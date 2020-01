By

Alessandro Greco è il Mastino Napoletano de Il Cantante Mascherato: il video

Come si sussurrava da settimane, Alessandro Greco è il Mastino Napoletano de Il Cantante Mascherato. Il conduttore di origine campana ha perso la sfida contro il Leone ed è stato così costretto a togliersi la maschera. Uno svelamento che non ha sorpreso più di tanto i telespettatori, visto che quasi tutti erano ormai sicuri della presenza di Greco. Che nel programma di Milly Carlucci ha lavorato duramente visto che indossare la maschera del Mastino Napoletano non era facile da portare. “È la maschera più pesante, dentro fa un gran caldo”, ha spiegato la padrona di casa.

Alessandro Greco ringrazia la Rai per Il Cantante Mascherato

Una volta fuori dai giochi Alessandro Greco ha ringraziato tutte le persone che hanno fatto il tifo per lui in queste settimane – del resto ha vinto numerosi ballottaggi tra cui quello della prima puntata contro Orietta Berti / Unicorno – ma anche la Rai, per questo nuovo programma di intrattenimento. E proprio alla Rai il pubblico de Il Cantante Mascherato ha chiesto via social network di affidare a Greco la conduzione di qualche format. Alessandro è lontano dal piccolo schermo dallo scorso settembre, da quando ha condotto l’ultima edizione di Miss Italia.

Il pubblico vuole Alessandro Greco di nuovo in tv

“Adesso date un bel programma ad Alessandro Greco, grazie”, ha scritto più di qualcuno su Twitter. Qualcun altro ha tirato in ballo l’ultimo format pomeridiano condotto da Greco, Zero e Lode. “Alessandro Greco meriterebbe di nuovo spazio in tv. Magari quello spazio che gli è stato ingiustamente tolto nonostante il grande successo…”.