Alessandro Greco conduce Miss Italia: il pensiero va a Fabrizio Frizzi

Alessandro Greco pronto a condurre l’80esima edizione di Miss Italia: il pensiero su Fabrizio Frizzi

Alessandro Greco condurrà l’80esima edizione di Miss Italia e il suo pensiero non può non andare a Fabrizio Frizzi. Il conduttore è sicuro che il suo amico e collega sia contento di vederlo salire sul palco con questo importante ruolo. Una sorpresa per lo stesso Alessandro scoprire di essere il nuovo presentatore del noto programma. Nel lontano 1997, proprio attraverso la trasmissione, ha conosciuto Beatrice Bocci, arrivata seconda classificata nell’edizione di tre anni prima. Un colpo di fulmine per Greco, che svolgeva il ruolo di giurato. Da allora non si sono più separati, tanto che ben presto è anche arrivato il matrimonio. Sicuramente sarà presenta anche Beatrice nel corso delle puntate, insieme al loro figlio Lorenzo. Quest’ultimo, come rivela lo stesso conduttore nel corso di un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, si è mostrano molto orgoglioso del padre di fronte a questa nuova avventura. Un’esperienza che Alessandro è pronto a vivere con un enorme sorriso, dopo anni di discontinuità sul lavoro.

Alessandro Greco sicuro che Fabrizio Frizzi sia felice di sapere che sarà sul palco di Miss Italia

Durante l’intervista, Greco racconta che tra i suoi maestri vi è anche Fabrizio Frizzi, con cui ha avuto la gioia di avere un “rapporto speciale”. Innanzitutto, il suo amico e collega rappresenta “il Cupido” della sua storia d’amore con Beatrice. Infatti, ha visto nascere e crescere il loro rapporto e nei momenti più importanti non è mai mancata una sua telefonata. Ma non solo, Frizzi è anche stato un protagonista della sua vita professionale. “Sono sicuro che abbia “lavorato” perché io fossi chiamato a Miss Italia, che lui ha condotto tante volte, e che sia felice di sapere che sarò sul palco”, dichiara Greco, che rivolge il suo pensiero all’amico scomparso.

Miss Italia, Alessandro Greco riserva parole speciali per la moglie Beatrice

Una nuova e importantissima esperienza per Greco, che condurrà l’80esima edizione di Miss Italia. Sua moglie Beatrice sarà sicuramente a fianco a lui a Jesolo e proprio per lei spende delle parole speciali. “Non per togliere niente a nessuna delle altre, ma io mi sono preso la più bella, la Miss delle Miss”, dichiara Alessandro, parlando della moglie.