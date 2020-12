Ascolti tv 11 dicembre 2020: Clerici, netta vittoria su GF Vip, i dati

Qual è stato il programma più visto durante la serata di venerdì 11 dicembre 2020? Le due rete ammiraglie si sono sfidate a colpi di scena, soprattutto dal fronte Gf Vip che, con l’arrivo di nuovi concorrenti ha alzato l’asticella dell’interesse degli italiani. Ma anche questa settimana, Rai 1 con The Voice Senior mantiene vivo il suo pubblico di telespettatori e vince la serata. Antonella Clerici e i suoi giudici hanno tenuto compagnia a 4 milioni e 335 mila 631 telespettatori, con una share pari al 19%. Lo show di Rai 1 aumenta il passo anche rispetto alla scorsa settimana, appassionando sempre di più il suo pubblico.

In calo rispetto allo scorso venerdì, invece, troviamo il Grande Fratello Vip 5 con 3 milioni 184 mila 448 spettatori con il 17,27% di share. L’arrivo in Casa dei nuovi inquilini ha scombussolato gli equilibri della casa ed è già scoppiata qualche lite nella notte, in particolare tra Tommaso Zorzi e l’ex tronista Sonia Lorenzini. Inoltre, l’uscita di scena di Selvaggia Roma ha portato a una rivolta anche sul web che non si aspettava assolutamente la vittoria al televoto di Giacomo Urtis ai danni dell’influencer.

Le altre sfide del prime time

Sugli altri canali generalisti, come ogni venerdì al terzo posto della sfida auditel troviamo Fratelli di Crozza su Nove con i suoi affezionatissimi 1.522.150 di telespettatori (5,67%). Anche il programma di Italia1, Freedom – Oltre il confine si conferma particolarmente seguito da 1.266.532 e il 5,77% di share. Su Rai 2 il film Troppa Grazia con Elio Germano e Alba Rohrwacher ha convinto 1.239.581 spettatori (4,79%).La trasmissione di attualità di Rete 4, Quarto Grado ha convinto 1.127.328 appassionati con il 5,40% di share. Su Rai 3 il film La Caduta – Gli ultimi giorni di Hitler ha interessato 1.066.445 telespettatori e il 4,44%. Infine, il programma di Zoro e Makkox su La7, Propaganda Live, ha raccolto 1.057.884 affezionati (5,30%).

Ascolti tv, ottimo debutto di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio a Junior Bake Off

Numeri eccellenti per il prime time di Real Time che ha visto l’esordio della nuova edizione di Junior Bake Off. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio hanno totalizzato l’1,9% di share, intrattenendo oltre 525mila spettatori (con picchi di 600mila). Ottimo l’interesse del target donne 15-54 anni, pari al 3,1% di share.

Gli ascolti dell’access prime time

La sfida televisiva continua anche nell’access prime time dove entrambe le ammiraglia hanno raccolto numeri importanti. In particolare, su Rai 1 i Soliti Ignoti con concorrente Massimiliano Ossini ha raccolto un ascolto in valori assoluti pari a 4.923.000, con uno share del 17,9%. Su Canale 5, invece, Striscia la notizia la coppia Greggio-Iacchetti hanno tenuto compagnia a 4.902.000 affezionati con il 17,7 di share. Un testa a testa che si conferma essere particolarmente vivo anche in questa stagione televisiva. A seguire troviamo Lili Gruber e il suo Otto e mezzo su La7 con 1.977.000 telespettatori (7,2%). Su Rai 3 continua il successo ventennale di Un posto al sole con 1.840.000 di fan della soap e il 6,7% di share. Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete 4 accolgono 1.338.000 telespettatori con il 5%. Italia 1 e il telefilm CSI registrano un ascolto pari a 1.258.000 spettatori (4,6%). E infine, il TG2 Post accompagna alla prima serata 1.228.000 spettatori con uno share del 4,4%.