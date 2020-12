Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello Vip 5 di venerdì 11 dicembre 2020 parlando con i nominati della settimana. Un televoto non semplice, seppure in apparenza poteva sembrare tale. Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Selvaggia Roma e Giacomo Urtis si sono scontrati all’ultimo voto, se proveniente dall’Italia o dal Brasile chissà. L’eliminata di stasera è stata Selvaggia. Ma Alfonso ha subito intavolato il primo argomento della serata: Dayane Mello e la spaccatura con il resto della Casa, Rosalinda Cannavò a parte. Tutti hanno parlato di tutti, in un verso e nell’altro, ma è emerso poco di ciò che ha detto Dayane nel letto con Rosalinda e non solo. Questo va riconosciuto, dato che nella clip sono stati montati più commenti degli altri concorrenti.

Il conduttore ha anche mostrato la discussione tra Dayane e Selvaggia dopo lo scherzo in piena notte. Le concorrenti sono riuscite a mantenere la calma, nello scontro insomma non sono stati alzati i toni. Signorini ha anche parlato con Stefania, dicendole che non vuole più vederla piangere. Per lei c’è stata anche la visita della Contessa De Blanck, ma niente fiamme stasera: Patrizia ha sotterrato l’ascia di guerra, inaspettatamente. Un bel momento anche per Cristiano Malgioglio, che ha parlato della mamma e ha ricevuto una sorpresa di Iva Zanicchi, in collegamento sullo schermo in salotto.

Selvaggia ha ricevuto una lettera da parte di sua mamma e ha provato fortissime emozioni. Poi c’è stato il primo ingresso della serata: Samantha De Grenet, che ha subito affrontato Giacomo Urtis, rimasto solo in salotto. Ma la De Grenet aveva dei conti in sospeso anche con Dayane. Tommaso Zorzi ha avuto modo di sentire anche stasera la voce del suo amico Francesco Oppini, dopo aver letto una lettera che ha scritto Malgioglio su questa amicizia. Ed è entrato a questo punto Filippo Nardi, il secondo nuovo concorrente di stasera.

Pierpaolo Pretelli ha avuto un confronto con Elisabetta Gregoraci. Con l’uscita di quest’ultima infatti Pierpaolo non ha nascosto di sentirsi più libero nella Casa di ridere e scherzare. C’è stato uno scontro tra i due, soprattutto perché Elisabetta ha accusato Pierpaolo di aver fatto la vittima con lei e questo ha mandato in escandescenza l’ex velino. C’è stato un regalo per Stefania, che in passerella ha incontrato suo fratello Fabio Massimo. L’ingresso di Sonia Lorenzini ha scatenato Tommaso, che non ha reagito bene a questo ingresso: se ne vedranno delle belle.

E siamo così giunti al momento delle nomination, tutte palesi stasera. Nella prossima puntata il Vip meno votato non verrà eliminato, ma rimarrà al televoto. I nominati sono Dayane, Pierpaolo e Maria Teresa. Queste le nomination nel dettaglio: