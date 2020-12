GF Vip De Blanck, sospetto dietrofront su Stefania Orlando: i reali motivi

Dopo il fortissimo sfogo della scorsa puntata, Patrizia è tornata nella Casa per un confronto attraverso il vetro del Cucurio ma per deporre l’ascia di guerra

La Contessa De Blanck ha avuto un confronto con Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 5. Dopo la sfuriata di lunedì scorso sui social è esplosa la bufera e non solo. Nella scorsa puntata infatti Patrizia ha inveito contro la Orlando, senza pietà. Gliene ha dette di tutti i colori e nessuno riusciva a calmarla. Neanche il padrone di casa, che si è dovuto arrendere sdraiandosi a terra, come fa spesso. Signorini ha invitato più volte la sua ex concorrente a sedersi, ma la Contessa non ne ha voluto sapere. La sua è stata una vera e propria crociata contro Stefania, le ha dato della falsa, della bugiarda, della stratega, della giocatrice e chi più ne ha più ne metta.

Patrizia nel suo giudizio su Stefania non si è limitata al gioco ma è scesa nel personale. Le sue parole hanno scatenato i fan di Stefania e il pubblico del Grande Fratello Vip, anche perché a molti era sembrato che la Contessa avesse usato anche la parola “put…na” contro Stefania. C’è stato un vero e proprio caos in questi giorni, il marito di Stefania Orlando non è rimasto in silenzio e attraverso Libero aveva fatto sapere di essere pronto anche a querelare la Contessa. “Non voglio essere troppo impulsivo, ma l’aggressione verbale è quasi al limite della querela”, ha detto. Anche perché già dentro la Casa non usava delle parole carine verso Stefania. Il fatto che la Contessa sia andata avanti anche quando il gioco per lei è finito ha scatenato la rabbia dei fan e di Simone.

Stasera la Contessa è tornata nella Casa per un confronto con Stefania, ma se qualcuno si aspettava scintille è rimasto deluso. C’è stato infatti un vero dietrofront della De Blanck verso la Orlando. Si è quasi del tutto rimangiata le offese, spiegando di essersi limitata al gioco e che intendeva dire che nella Casa Stefania è giocatrice. Anche dallo studio Pupo e Antonella Elia hanno parlato di una strana sviolinata della Contessa a Stefania, ma come mai c’è stato questo dietrofront? È innegabile che sia stato un dietrofront sospetto della Contessa, infatti. Forse è stato Signorini a riprenderla e a invitarla a moderare i toni?

Forse è stata la stessa Patrizia a essersi resa conto di avere esagerato e ha quindi voluto ridimensionare lo scontro. Ma soprattutto ha smentito più volte di aver usato la parola “put…na” verso Stefania. Magari non si è riconosciuta in questo scontro, o forse le avranno tirato le orecchie? E chissà, anche il fatto che Simone abbia parlato di una possibile querela potrebbe aver spinto tutti a far deporre le armi alla Contessa. Pare chiaro infatti che la De Blanck sia stata mandata nella Casa per ridimensionare tutto, non per l’ennesimo scontro con Stefania.