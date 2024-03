Ascolti tv 11/3: Lobosco e GF, una batosta. Ok Mattino 4 e Endless

Sfida senza storia nella prima serata di lunedì 1 marzo. La fiction Le indagini di Lolita Lobosco (Rai Uno) vola con 5 milioni di spettatori (28.2% di share).e schianta il Grande Fratello (Canale Cinque) di Alfonso Signorini, fermo a 2.27 milioni di utenti (17.6%) e in calo di 150 mila spettatori rispetto allo scorso lunedì quando già era stato registrato un altro tonfo (evidentemente l’interesse del pubblico verso il reality sta via via andando a scemare). Bene Fast & Furious: Hobbs & Show (Italia Uno) e PresaDiretta (Rai Tre), capaci di sfondare il muro del milione di utenti. In calo di 200 mila utenti Boss in Incognito (Rai Due).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 11 marzo 2024:

Rai Uno: Le indagini di Lolita Lobosco ha raccolto 5.002.000 telespettatori (28.2% di share);

Canale 5: Grande Fratello ha totalizzato 2.278.000 spettatori (17.6%);

Rai Due: Boss in incognito ha avuto 981.000 spettatori (5.9%);

Italia 1: Fast & Furious: Hobbs & Show ha fatto compagnia a 1.278.000 spettatori (7.5%);

Rai Tre: PresaDiretta ha intrattenuto 1.180.000 spettatori (5.8%);

Rete 4: Quarta Repubblica ha raggiunto 736.000 spettatori (4.9%);

La7: La Torre di Babele ha convinto 795.000 spettatori (4%);

TV8: 4 Hotel ha conquistato 370.000 spettatori (1.9%);

Nove: Little Big Italy ha ottenuto 162.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv lunedì 11 marzo 2024: preserale e access prime time

Solito dominio incontrastato de L’Eredità e Affari Tuoi.

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.752.000 spettatori (22%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 6.131.000 spettatori (27.6%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 3.594.000 persone (16.2% di share);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.447.000 spettatori (24%) nella prima parte e nella seconda da 4.556.000 spettatori (25.5%);

Canale 5: Avanti un Altro! ha ottenuto 2.127.000 telespettatori (16.1%) nella prima parte e ne ha avuti 3.621.000 (21.5%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 11 marzo 2024: il pomeriggio

Endless Love, nuova soap turca piazzata al posto di Terra Amara, parte con un buonissimo 21.5% di share e con quasi 2.7 milioni di utenti. Numeri poco sotto a quelli di Terra Amara.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.545.000 spettatori (15% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.754.000 spettatori (19.4%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.199.000 spettatori (20.6%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 950.000 spettatori (8%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 630.000 spettatori (6.8%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.618.000 telespettatori (19.6%);

Canale 5: Endless Love ha intrattenuto 2.687.000 spettatori (21.5%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.735.000 spettatori (26%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.708.000 spettatori (19%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.639.000 spettatori (18.1%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.376.000 spettatori (14.9%) nella prima parte, di 1.366.000 utenti (13.3%) nella seconda e di 1.502.000 spettatori (12.7%) nei saluti.

Ascolti tv della mattina di lunedì 11 marzo 2024

Partenza discreta di Mattino 4 che raggiunge il 5.8% su Rete Quattro.