GF notte: Massimiliano tuona contro Rosy, Giuseppe perdona Anita

Il 4 marzo è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello che ha visto l’abbandono definitivo di Marco Maddaloni e Anita Olivieri risultare ultima al televoto. Una serie di scontri hanno animato la serata, più di tutti quello tra quest’ultima e Beatrice Luzzi che si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Dopo la puntata le discussioni non sono finite. Massimiliano Varrese come sempre ha cercato solidarietà ricevendo un due di picche dai compagni. Anita e Giuseppe Garibaldi si sono ritrovati e Beatrice ha avuto l’ennesima delusione dall’ex. Simona Tagli ormai sempre più ai ferri corti sia con Grecia Colmenares che con Alessio Falsone.

Durante la puntata e il litigio con Letizia Petris, Varrese ha chiesto conferma a Rosy Chin su alcuni comportamenti della ragazza. Ma la cuoca, che da sempre odia essere messa in posizioni difficili, non si è voluta esporre. Così dopo Massimiliano l’ha presa da parte ed ha espresso tutta la sua delusione per “aver combattuto da solo” e per non aver avuto nessuno a dargli ragione. Il gruppo gli ha voltato le spalle per l’ennesima volta ed è sempre più convinto che la Luzzi per tutti questi mesi abbia avuto ragione. Nonostante lui per intere settimane sia stato “a capo del gruppetto“.

Varrese ha inveito contro Rosy che ha cercato di farlo ragionare e di giustificarsi, ma non ha voluto sentire ragioni. Secondo la Chin, l’attore ha portato un esempio troppo vecchio per metterla in mezzo e “non ce n’era bisogno“. L’intera discussione è avvenuta davanti a Beatrice che si è goduta la scena.

Vedere la gente scannarsi e Bea tranquilla che mangia una mela fa bene al cuore ❤️ se lo merita dopo tutto quello che ha fatto 🔥❤️#grandefratello pic.twitter.com/qn2BPM5FKW — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) March 5, 2024

La riappacificazione tra Anita e Giuseppe

Tra i due amici sembra essere tornato il sereno. La complice, senza volerlo, è stata Beatrice che ha dato della “strega cattiva” alla Olivieri che è caduta in un pianto di disperazione. A quel punto Giuseppe, come poche volte ha fatto finora, ha preso coraggio ed ha difeso l’amica.

Anita dopo la sua presa di posizione ha deciso di riappacificarsi con lui, forse anche perché è in nomination e sa bene che questa separazione non le giova molto. Ha però anche ammesso che non inizierà a riavere quel rapporto morboso come prima e che preferirebbe viversi meglio l’amicizia al di fuori.

Quella ad aver preso l’ennesima delusione alla fine è stata la Luzzi che pensava che finalmente Giuseppe si fosse svegliato su Anita ed invece c’è troppa dipendenza emotiva.

Simona vs Grecia e Alessio

Nel post puntata la Tagli ha manifestato sempre più insistentemente la poca sopportazione che ha nei confronti di Grecia che anche Varrese ha definito “cattiva“. I due hanno commentato il suo modus operandi e il modo in cui il suo unico obiettivo è vincere ed affossare gli altri.

Grecia ha risposto a tono ma poi a tavola si è lasciata andare ad alcuni gesti scaramantici che hanno infastidito la Tagli: “Non capisco tutti questi segni della croce, come se qua ci fosse il male. Ma come ti permetti“.

Simona a Grecia: -“Non capisco tutti questi segni della croce come se qua ci fosse il male, come ti permetti?” SIMONA AIUTO PORCO CANE #grandefratello #gf pic.twitter.com/jFYbzQxlZl — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 5, 2024

Simona si è poi risentita per la nomination di Alessio che secondo lei è stata fuori contesto: “Loro dicono cose fuori dal mondo, non è una cosa bella, uno può colpire ma in un modo diverso, resta qui“. Falsone infatti spesso va sul personale e dopo le offese sul suo essere madre, l’ha derisa per la sua professionalità come hair stylist.

Nonostante ormai manca davvero poco alla finale le divisioni in Casa si fanno sempre più nette ma tutto il gruppo di giovani continua a coalizzarsi contro i più forti. In questo caso Simona, che ormai al televoto ha preso il posto della Luzzi.