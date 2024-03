Mattino 4, Panicucci si ‘trasforma’: l’esordio con effetto disorientante

La nuova ‘creatura’ Mediaset, Mattino 4, ha visto la luce lunedì 11 marzo 2024. Al timone Roberto Poletti e Federica Panicucci che in pochissimi minuti è transitata da Mattino 5, dove fa coppia con Francesco Vecchi, su Rete Quattro. Un qualcosa di inedito e disorientante dal punto di vista televisivo. Ma si proceda con ordine.

Mattino 5 chiude i battenti quotidianamente poco prima delle 11, vale a dire con qualche minuto d’anticipo rispetto a Mattino 4 che decolla intorno alle 10.55 e viene trasmesso per circa due ore. Così ecco che la Panicucci, visto che entrambi i talk sono in diretta, ha giusto qualche attimo di pausa dove si cambia l’abito e, si immagina, fa un rapido spuntino. Lunedì 11 marzo ha optato per un vestito scuro a Mattino 5, per poi cambiare decisamente registro su Rete Quattro dove è apparsa con capi d’abbigliamento chiari. Una ‘trasformazione‘ ultra veloce.

L’effetto straniante sta nel fatto che si vede una conduttrice in video su due reti della medesima tv per diverse ore, senza pausa. Disorientante anche il dettaglio relativo al lancio di Mattino 4. La Panicucci, com’era prevedibile e comprensibile, nel chiudere Mattino 5 ha sponsorizzato la sua nuova avventura. Chissà cosa ne pensa Barbara Palombelli che vede una collega ‘spingere’ un programma su Rete Quattro mentre lei prende la linea per la conduzione di Forum su Canale Cinque. Il dettaglio infatti non è passato inosservato e sui social alcuni utenti hanno teorizzato che la giornalista potrebbe non essere felicissima di tale faccenda.

Panicucci e Poletti, un feeling da costruire

C’è poi il capitolo conduzione in tandem con Roberto Poletti. Durante l’apertura della prima puntata di Mattino 4 i due volti del programma si sono accavallati in diversi momenti, altro fattore un poco scombussolante per il pubblico. Si è all’esordio di una trasmissione e quindi è normale che una coppia di presentatori non abbia ancora trovato un feeling perfetto. Miglioreranno strada facendo. Per quel che riguarda invece i contenuti del nuovo talk, si è innanzi a una ‘costola’ di Mattino 5. Per questo Mediaset corre il pericolo di ingolfare il palinsesto con argomenti triti e ritriti, molti dei quali riguardanti temi ‘strong’ di cronaca nera. All’orario di pranzo si rischia l’indigestione.