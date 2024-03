Federica Panicucci su Rete 4: quando partirà il nuovo programma

Questa mattina Federica Panicucci ha dato un annuncio inaspettato: da lunedì 11 marzo la vedremo su Rete4 con un nuovo programma, al fianco di Roberto Poletti.

Inaspettatamente la conduttrice, durante la messa in onda di Mattino Cinque, ha rivelato che presto la vedremo anche su Rete4. Sarà infatti alla guida di un nuovo programma insieme al collega: Mattino Quattro.

L’idea è quella di riproporre un format simile ma a seguire, infatti partirebbe alle 10.55, per la durata di circa un’ora. Ma la Panicucci non perde il posto anzi, fa la doppietta. Perché rimarrà al timone di Mattino Cinque e poi subito dopo si sposterà su Rete4. Il nuovo programma partirà lunedì 11 marzo.

Un’altra news importante ci sarà sul canale. Sempre da lunedì 11 marzo Terra Amara si sposta sul quarto canale a partire dalle 19.40, ma ripartirà in replica dal primo episodio. Così per coloro che volessero recuperare la serie turca ci sarà la possibilità di rivederla dall’inizio.

Su @rete4 debutta lunedì 11 marzo #Mattino4 con la nostra @fede_panicucci e Roberto Poletti! Appuntamento ogni mattina alle 10.55 📌 pic.twitter.com/GZ4zmsFa4b — Mattino5 (@mattino5) March 6, 2024

I problemi di ascolti su Rete 4

Secondo molti questo è un modo per risollevare gli ascolti della rete che crollano vertiginosamente. Dal 2012 a questa parte i programmi sulla salute ed il benessere non sono andati più bene come un tempo e si è pensato spesso ad un format che potesse intrattenere il pubblico.

Ora questo compito spetterà alla Panicucci e a Poletti che proporranno qualcosa di diverso attraverso il racconto di cronaca e attualità. Certamente il traino che gli farà Mattino Cinque sarà importante e magari potrà aiutare i conduttori nell’ardua impresa.

Chi è Roberto Poletti

Il futuro conduttore di Mattino Quattro è già conosciuto dai telespettatori per aver presentato Unomattina nel 2019 e La Vita in diretta nel 2020-21.

Ultimamente è passato in Mediaset dove è diventato ospite fisso delle trasmissioni di Bianca Berlinguer: È sempre Carta Bianca e Prima di domani.

Ora dall’11 marzo partirà questa nuova avventura dove lui dovrà affiancare la Panicucci che è esperta di conduzioni mattutine. Sperando che tra i due riuscirà ad esserci collaborazione affinché gli ascolti possano andare bene e risollevare in generale quelli della rete. L’insolita coppia riuscirà nell’impresa?