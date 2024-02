Federica Panicucci, nuovo programma in vista: nome e dettagli

Cambiamenti in vista per Mediaset. Stando a un’anticipazione divulgata poco fa da TvBlog.it, ben presto Rete 4 vedrà una new entry nel suo palinsesto. Novità che dovrebbe, nelle intenzioni della Rete, riaccendere l’attenzione dei telespettatori sulla proposta del daytime mattutino. Ecco di che cosa si tratta.

La nuova proposta di Rete 4

Ebbene si, sarà questo il titolo del nuovo programma mattutino di Rete 4: Mattino Quattro. Un nome, una garanzia dal momento che ricorda molto quello di un altro successo di Mediaset: Mattino Cinque. Stando alle anticipazioni di TV Blog, il nuovo programma di Rete 4 non andrà a sostituire lo show di Canale 5 ma ne sarà una sorta di prolungamento.

Il programma durerà all’incirca un’ora e che andrà in onda tra le 11 e le 12, accogliendo direttamente il testimone della trasmissione, appena terminata, su Canale 5. Ecco quindi che il collegamento con il nome, praticamente identico, ora appare chiaro e giustificato.

Per quanto riguarda gli argomenti trattati, saranno con ogni probabilità del tutto simili a quelli di Mattino Cinque. Si parlerà dunque di temi d’attualità, cronaca, costume e società.

Chi condurrà Mattino Quattro?

Anche questa volta, a condurre il programma ci dovrebbe pensare Federica Panicucci. Pare proprio che la nota conduttrice dovrà aggiungere anche questo impegno alla sua agenda, mentre non si hanno ancora notizie certe circa la figura che si occuperà di affiancarla in questo nuovo progetto.

Stando all’anticipazione di TvBlog, potrebbe trattarsi di Roberto Poletti, ex conduttore di Unomattina e giornalista che nel corso degli ultimi anni è spesso stato ospite in alcune puntate di Mattino Cinque. In ogni caso, per avere certezze bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. L’attesa non sarà molto lunga però: a quanto pare la prima puntata della trasmissione andrà in onda già lunedì 11 marzo 2024.

I tentativi di risollevare Rete 4

In molti hanno interpretato questa nuova proposta come l’ennesimo tentativo della Rete di ridare lustro al palinsesto che coinvolge la fascia mattutina. Qualcuno si ricorderà infatti che, nei primi anni 2000, il palinsesto del mattino di Rete 4 vedeva la messa in onda di Vivere Meglio, programma incentrato sul tema della medicina e condotto dal compianto professor Fabrizio Trecca. Una trasmissione che godette di una certa fortuna e che rimase in onda fino al 2012.

Da quel momento in poi si sono susseguiti una serie di tentativi della Rete di percorrere ancora il viale della “medicina”, proponendo altri programmi sul tema. Nel 2011 nacque Benessere – Il Ritratto della Salute, condotto da Emanuela Folliero e vari medici presenti in studio. Una trasmissione che però non ottenne il successo sperato, motivo per cui, dopo la prima edizione, il programma subì vari spostamenti di palinsesto fino alla sua chiusura definitiva. Nello stesso anno, la Rete provò anche a trasmettere uno spin off dal titolo 5 Minuti di… Benessere, ma anche in questa occasione i risultati furono parecchio deludenti.

Ora tocca a Federica Panicucci e solo il tempo potrà dire se riuscirà o meno nell’ardua impresa.