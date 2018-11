Ascolti tv 10 novembre: boom di Tú sí que vales che vince ancora su Portobello

Tú sí que vales ieri vince la sfida del sabato sera mentre Portobello cala ancora

Continua il duello del sabato sera tra Portobello e Tú sí que vales. Su Rai1 il terzo appuntamento con il programma condotto da Antonella Clerici ha raccolto davanti alla tv 3.219.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 la nuova puntata dello show condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara è stato invece visto da 5.530.000 spettatori pari al 31.3% di share. Anche questa settimana i dati Auditel relativi agli ascolti della prima serata del sabato sera premiano il talent show di Canale 5. Giunto ormai alla quinta edizione, il programma può contare su un pubblico affezionato. Continua invece a passi incerti il ritorno sul piccolo schermo di Antonella Clerici. Portobello non entusiasma i telespettatori. Nella puntata in onda ieri 10 novembre, la conduttrice ha accolto in studio ospiti come Amadeus e Luciana Littizzetto. Lo show non ha comunque del tutto convinto il pubblico a casa.

Ascolti tv 10 novembre: i risultati degli altri programmi in prima serata

Il programma della Clerici stenta dunque a decollare. Su Canale 5 invece anche ieri sera si sono vissuti momenti di grande emozione quando in studio è stata raccontata la storia di Chicca, una ragazzina di 13 anni morta a causa di un tumore. La vicenda ha commosso il pubblico a casa ma soprattutto i conduttori Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni scoppiati in lacrime. Assai seguito dal pubblico anche il momento che ha visto protagonisti Irama e Giulia De Lellis. Per quanto riguarda gli altri programmi in onda sulle reti Mediaset, su Italia 1 il film Cicogne in Missione è stato visto da 916.000 spettatori (4.2%) mentre su Rete4 Don Camillo e L’Onorevole Peppone ha interessato 750.000 spettatori con il 3.7 % di share.

Gli ascolti tv degli altri programmi nella prima serata di ieri 10 novembre

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto davanti allo schermo 1.224.000 spettatori pari al 5.5% di share mentre Bull è stato visto da 930.000 spettatori pari al 4.6 % di share. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi – La Grande Sfida ha intrattenuto 1.043.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su La7 la serie Professor T è stata scelta da 335.000 spettatori con uno share del 1.8%. Infine su Tv8 Entrapment ha raccolto 296.000 spettatori con l’1.4% mentre sul Nove il film Fuga in Tacchi a Spillo è stato visto da 209.000 spettatori con l’1%.