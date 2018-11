Tu si que vales: Belen e Martin Castrogiovanni in lacrime per Chicca

L’associazione Chicca-Il sole esiste per tutti a Tu si que vales: i conduttori Belen e Martin in lacrime

Non solo divertimento e goliardia, a Tu si que vales c’è anche spazio per riflettere ed emozionarsi. Nella puntata in onda sabato 10 novembre è successo con la storia di Chicca, raccontata in studio dai genitori Francesca e Andrea. Una vicenda che ha commosso il pubblico a casa ma soprattutto i conduttori Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni e tutti i giurati presenti. Ma chi è Chicca? Una ragazzina morta a 13 anni per colpa di un tumore al cervello. La piccola ha combattuto fino alla fine questo “drago”, ma ne è uscita sconfitta. La sua tenacia e determinazione hanno però spinto la madre e il padre a creare un’associazione per aiutare altri bambini e giovani afflitti dallo stesso male.

La storia di Chicca, ragazza di 13 anni morta a causa di un tumore raro

“Chicca era solare e buona. Abbiamo creato un’associazione a suo nome per aiutare il reparto di pediatria e soprattutto la ricerca, nella quale Chicca credeva molto. Il sole esiste per tutti si rifà a un celebre verso di Tiziano Ferro, cantante che Chicca adorava”, ha spiegato a Tu si que vales la madre Francesca. Le parole della donna sono state poi accompagnate da un’esibizione di un coro di bambini, che hanno cantato per Chicca. Belen e Martin si sono commossi, così come Gerry Scotti e Teo Mammucari. Castrogiovanni, che qualche anno fa ha sconfitto un cancro, ha voluto inoltre esprimere un pensiero sulla vicenda.

Tu si que vales, Martin Castrogiovanni: “Chicca è un idolo, un’eroina”

“Oggi si chiamano idoli personaggi della tv o dello sport ma i veri idoli sono le persone come Chicca. Lei è un idolo, un’eroina”, ha assicurato Martin Castrogiovanni.