Ascolti tv 10 febbraio: boom L’amica geniale 2 che batte il GF Vip

Ascolti tv lunedì 10 febbraio 2020: L’amica geniale-Storia del nuovo cognome batte il Grande Fratello Vip

Boom per il ritorno de L’amica geniale su Rai Uno. La prima puntata della seconda stagione – Storia del nuovo cognome – ha totalizzato lunedì 10 febbraio il 30% di share, con oltre sette milioni di telespettatori. Niente da fare per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che non è andato oltre i 3.292.000 spettatori e il 19.32%. Del resto L’amica geniale è una delle fiction più attese di questo periodo e dopo i primi due episodi – davvero toccanti ed emozionanti – c’è grande attesa per le prossime settimane.

Grazie al Festival di Sanremo crescono tutti i programmi Rai

L’effetto Sanremo 2020 non è ancora svanito e nei programmi Rai si continua a parlare del grande successo della kermesse diretta da Amadeus. E così Vieni da me di Caterina Balivo ha registrato lunedì 10 febbraio ben 2 milioni e mezzo di persone con il 16.68%. Per poco la trasmissione non è riuscita a battere Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ottimi risultati anche per La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che hanno avuto di nuovo la meglio su Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso come accaduto negli ultimi giorni.

Cresce senza sosta la soap di Rai Uno Il Paradiso delle Signore

Da segnalare poi la crescita de Il Paradiso delle Signore. La puntata di lunedì 10 febbraio ha appassionato quasi due milioni di telespettatori con il 16.29%. E pensare che lo scorso anno volevano chiuderlo…