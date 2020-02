Ascolti tv: La vita in diretta batte Barbara d’Urso grazie a Sanremo 2020

Ascolti tv da mercoledì 5 a venerdì 7 febbraio 2020: La vita in diretta batte Pomeriggio 5

Il successo del Festival di Sanremo di Amadeus ha contagiato pure gli altri programmi di Rai Uno. Che grazie alla cronache della kermesse musicale sono saliti in termini di telespettatori e share. In particolare La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini è cresciuta in questa settimana di ben tre punti ed è riuscita finalmente a battere la concorrenza, ovvero Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Da settembre ad oggi infatti Carmelita è stata la regina incontrastata del pomeriggio ma la scelta editoriale di non parlare del Festival ha sicuramente penalizzato il programma di Canale 5.

Gli ultimi ascolti tv de La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini

Mercoledì 5 febbraio – subito dopo la prima puntata di Sanremo 2020 – La vita in diretta ha registrato 2 milioni e mezzo di telespettatori con il 18% di share. Quel giorno Barbara d’Urso con Pomeriggio 5 non è andato oltre i 14.77%. Giovedì 6 febbraio Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno totalizzato il 17.33% mentre Canale 5 non è andato oltre il 15.34%. Un risultato simile è stato raggiunto venerdì 7 febbraio, quando Rai Uno è arrivato al 18.26% contro il 14.72 ottenuto dalla concorrenza.

Dopo il Festival di Sanremo La vita in diretta continuerà a vincere?

Ora che la serata sanremese è terminata, La vita in diretta riuscirà a mantenere nel tempo questi preziosi ascolti tv? Lo scopriremo solo vivendo…