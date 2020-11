Ascolti tv 1 novembre 2020: i dati de L’Allieva 3 e Live-Non è la d’Urso

L’Allieva 3 torna a vincere con i dati degli ascolti tv della prima serata di domenica 1 novembre 2020. La penultima puntata della terza stagione della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ha intrattenuto, anche questa volta, una buona parte dei telespettatori italiani. Rispetto alla scorsa settimana, sono più alti i dati. Scendendo nel dettaglio, L’Allieva 3 ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 4.943.000 di telespettatori, con uno share del 22%. L’ennesima vittoria per la serie tv, che da sempre riesce ad appassionare il pubblico Rai. Nel frattempo, su Canale 5, Live – Non è la d’Urso ha intrattenuto 1.892.000 di telespettatori con il 12.2% di share (presentazione 2.572.000 – 9.5%).

Intanto, su Rai 3 Che tempo che fa ha registrato una media di 2.686.000 spettatori pari ad uno share del 10.3% e Che Tempo che Fa – il Tavolo ha tenuto compagnia a 1.377.000 (7.6%). Su La7, invece, Non è l’Arena ha intrattenuto 1.281.000 di telespettatori con il 4.8% di share nella prima parte e 910.000 telespettatori con il 5.7% nella seconda. In attesa dell’ultima puntata, la fiction sembra non dare a nessuno la possibilità di trionfare in prima serata.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 1 novembre 2020, Domenica In ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.094.000 di telespettatori (16.7%) nella prima parte e di 3.012.000 (18.8%) nella seconda. Il programma di Rai Uno pare che, il prossimo anno, vedrà come protagonista un’altra conduttrice. Infatti, la stessa Mara Venier ha fatto sapere di essere pronta a lasciare la trasmissione. Intanto, spunta il primo nome del volto che potrebbe prendere il suo posto!

Come sempre, a tenere compagnia ai telespettatori Mediaset ci hanno pensato le soap in onda su Canale 5, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 2.343.000 di telespettatori (12.3%), Una Vita 2.012.000 (11%) e Il Segreto 1.754.000 (108%) e Daydreamer – Le Ali del Sogno 1.962.000 (12.4%).

Subito dopo le telenovele, è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso, che ha registrato una media di 2.349.000 di telespettatori con il 12.9% di share (presentazione 2.091.000 – 12.9% e ultima sorpresa 1.935.000 – 9.6%).

Nel preserale, su Rai Uno, L’Eredità – La Sfida dei sette ha intrattenuto 3.176.000 di telespettatori (15.1%)e L’Eredità 4.531.000 spettatori (19.5%). Dall’altra parte, su Canale 5, RiCaduta Libera – Inizia la Sfida ha tenuto compagnia a 2.357.000 di telespettatori (11.3%), mentre RiCaduta Libera 3.291.000 (14.3%).

Nell’access prime time continua la ‘sfida’ tra Soliti Ignoti e Paperissima Sprint, domenica. Rispettivamente le due trasmissioni hanno tenuto incollati al piccolo schermo: 5.157.000 di telespettatori (19.2%) e 3.434.000 di telespettatori con (12.8%).