Mara Venier, chi la sostituirà a Domenica In: il gossip

Spunta un nuovo nome per quanto riguarda il futuro del noto programma in onda nel pomeriggio di domenica su Rai Uno, che potrebbe prendere il posto della Zia della tv

Chi prenderà il posto di Mara Venier a Domenica In? Il gossip continua a parlare al riguardo. La conduttrice sembra essere pronta a lasciare il suo ruolo da protagonista nel programma di Rai Uno, in onda la domenica pomeriggio. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, si sussurra che Francesca Fialdini abbia, attualmente, proprio l’obbiettivo di approdare nella trasmissione. Dopo la dichiarazione della Venier, attraverso cui rivelava che questa potrebbe essere la sua ultima stagione, la Fialdini abbia iniziato ad aspirare al timone del famoso programma. La conduttrice toscana vorrebbe realizzare questo grande sogno, ma ancora non si hanno delle conferme certe.

Ospite a Che Tempo che fa, la Venier ha confessato al suo amico Fabio Fazio di essere un po’ stanca. Farà lo Zecchino d’Oro, ma non sa ancora se continuerà a essere la protagonista della conduzione del noto programma Rai. Mara ha semplicemente voglia di rallentare un po’ i suoi impegni sul piccolo schermo. La Zia della tv italiana sembra ormai aver preso una chiara decisione. Tale notizia è stata poi confermata da Nicola Carraro, suo marito. Nel corso della puntata andata in onda lo scorso 18 ottobre, l’ex produttore cinematografico ha detto la sua.

Entrando nel dettaglio, Nicola è intervenuto durante l’intervista di Carlo Conti a Mara e ha dichiarato che quest’ultima in futuro farà “altre cose tranne Domenica In”. Il motivo per cui avrebbe deciso di lasciare il programma pare sia legato proprio a Carraro. In un’altra intervista su Oggi, la conduttrice aveva fatto sapere che, durante la scorsa estate, più volte il marito le avrebbe consigliato di godersi la vita. In effetti, la Venier ha fatto inoltre presente di non avere giorni liberi, in quanto dopo aver chiuso la puntata la domenica, lunedì torna subito a lavoro.

Questa idea avrebbe poi portato Mara a prendere le decisione di dire addio alla trasmissione e di godersi di più il suo matrimonio con Nicola. Ovviamente questa non è un’uscita di scena della Venier dalla tv. Come detto prima, sarà alla conduzione di Zecchino d’Oro insieme a Carlo Conti. Ma sarà Francesca Fialdini la nuova regina del pomeriggio di domenica su Rai Uno? Ora non resta che attendere, dunque, di scoprire chi prenderà il posto di Mara!