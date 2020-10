Mara Venier, addio a Domenica In sempre più concreto: confidenza a Fazio

Mara Venier, ospite a Che Tempo Che Fa dall’amico Fabio Fazio, conferma che dalla prossima stagione televisiva potrebbe lasciare il timone di Domenica In. Le esternazioni fanno il paio con quelle rilasciate dalla medesima conduttrice pochi giorni fa al magazine Oggi. Pare proprio che la ‘Zia’ del piccolo schermo abbia ormai preso una decisione che se non è definitiva poco ci manca. All’origine della scelta ci sarebbe la stanchezza e la voglia di dedicare più tempo alla propria vita privata e quindi ai propri affetti. Ciò non significa che sparirà definitivamente dalla tv, ma che ha tutta l’intenzione di rallentare. Nonostante ciò, a breve sarà impegnata anche con Lo Zecchino d’Oro:

“Non so se farò ancora Domenica In. Sono un po’ stanca. Farò lo Zecchino d’Oro, non da concorrente! Se lo faccio con Maria De Filippi, ndr? No, lo farò con Carlo Conti. Con Maria faremo delle altre cose, spero”.

Mara Venier, confidenze a Che Tempo Che Fa: quando fumò una canna con sua madre

Durante la chiacchierata con Fazio, avvenuta in un clima goliardico, la Venier ha raccontato anche degli aneddoti curiosi del suo passato. Ad esempio quello in cui fumò uno spinello assieme alla madre Elsa Masci (la donna è venuta a mancare nel 2015, il racconto si riferisce agli anni Settanta). “Io e mia mamma eravamo andati a casa di amici hippie”, ha narrato. Quella casa era di Claudio Volonté, il fratello dell’attore Gianmaria. Si fece festa e baldoria. “A un certo punto c’era una canna che passava. Io non ho mai fumato e non ne sono mai stata attratta, ma per cortesia la prendevo e fumavo senza aspirare”, ha spiegato la ‘Zia’.

La comitiva di amici stimolò Mara a far provare alla madre il ‘prodotto’. La Venier rifiutò, ma i ragazzi della compagnia ci rimasero male. Quindi? Come andò a finire? “Così la passai pure a mia mamma dicendole: ‘Fuma’. Da allora, quando veniva a Roma da Venezia, lei mi diceva: ‘Ma quando andiamo da quei tuoi amici?'”.

Altro infortunio per la conduttrice di Domenica In: piede ferito

Mara Venier ha inoltre fatto sapere di essere incappata di recente in un piccolo infortunio (nei mesi scorsi ne ebbe uno più grave, fratturandosi il piede ma comunque non rinunciando alla diretta di Domenica In). Alzatasi per andare in bagno durante la notte, ha inavvertitamente urtato un profumo. Alzatasi dalla tazza, ha poggiato il piede sui vetri del contenitore rotto, provocandosi una brutta ferita: