Mara Venier lascia Domenica In: il marito dice basta al direttore di Rai Uno

Sembra ufficiale: questa è l’ultima edizione di Domenica In con Mara Venier. Nei giorni scorsi la conduttrice veneziana aveva annunciato il suo addio al programma di Rai Uno per questioni private. Notizia poi confermata dal marito Nicola Carraro nel corso della puntata in onda domenica 18 ottobre. L’ex produttore cinematografico è intervenuto in collegamento durante l’intervista di Carlo Conti a zia Mara. A causa di alcuni problemi personali sono saltate le ospitate di Francesco Totti ed Ezio Greggio e così la Venier ha deciso di diventare ospite della sua stessa trasmissione. Un’idea del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, che ha immediatamente chiamato Conti. Quest’ultimo ha ripercorso le tappe più importanti della vita privata e professionale di Mara, che non è riuscita a trattenere in alcuni frangenti emozione e lacrime. Impossibile non parlare poi del grande amore, Nicola Carraro, che è intervenuto via Skype. La Venier, sollecitata da Conti, non ha nascosto un probabile ripensamento sulla conduzione futura di Domenica In ma il marito è apparso irremovibile. Rivolto a Coletta ha fatto sapere: “Direttore, io le voglio molto bene, ma Mara farà altre cose tranne Domenica In”.

Perché Mara Venier vuole lasciare Domenica In

In una recente intervista al settimanale Oggi Mara Venier ha spiegato il motivo per il quale intende abbandonare Domenica In nonostante il grande successo di questi ultimi tre anni. Dietro questa scelta c’è una precisa promessa fatta al marito Nicola Carraro.“Per tutta l’estate mio marito mi ha ripetuto: “Basta, goditi la vita!”. Mi vede tesa, sono anche capoprogetto e questo raddoppia la fatica e le responsabilità. Non ho giorni liberi: domenica chiudo la puntata, ma lunedì sono già al lavoro”, ha rivelato zia Mara. Da qui la volontà di dire basta e godersi un po’ di più il matrimonio con Nicola, che va avanti dal 2005. La Venier rispetterà la promessa fatta al marito? E se sì quali saranno i suoi prossimi progetti lavorativi? Intanto nell’immediato non mancano le novità: a novembre Mara sarà al timone dello Zecchino d’oro, sotto la direzione artistica dell’amico Carlo Conti.

La storia d’amore tra Mara Venier e Nicola Carraro

Mara Venier e Nicola Carraro si sono conosciuti, grazie ad amici in comune, nel 2001. Carraro è un ex produttore cinematografico e ha corteggiato per un lungo periodo la presentatrice Rai. All’epoca la Venier era assai diffidente ma dopo un lungo corteggiamento ha ceduto alla corte di Nicola. Il matrimonio, il secondo per entrambi, è avvenuto con rito civile nel 2005. Da allora Mara e Nicola sono inseparabili e nel 2021 rinnoveranno le loro promesse nuziali.