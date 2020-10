Mara Venier è la nuova conduttrice dello Zecchino d’Oro: è ufficiale

Mara Venier condurrà lo Zecchino d’Oro. Dopo i gossip dell’ultimo periodo la conferma è arrivata dalla diretta interessata nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Zia Mara raccoglierà il testimone di Antonella Clerici, che ha condotto la kermesse canora nel 2019. Inizialmente la Rai aveva deciso di affidare la trasmissione a Lorella Cuccarini dopo la diatriba sorta a La vita in diretta con Alberto Matano ma la showgirl ha preferito declinare l’invito. Per un lungo periodo si è parlato della possibilità di vedere come conduttori Luì e Sofì, gli amati Me contro Te, ma alla fine l’ha spuntata la Venier. La presentatrice veneziana sarà guidata da Carlo Conti, confermato nei panni di direttore artistico dello Zecchino d’Oro.

Zecchino d’Oro 2020: Mara Venier conduttrice, Carlo Conti direttore artistico

Per via della pandemia al momento non sono ancora state stabilite le date della nuova edizione dello Zecchino d’Oro. Molto probabilmente andrà in onda a dicembre, per tre pomeriggi: mercoledì, giovedì, venerdì. La finale è invece prevista il sabato sera e sul palco salirà anche il direttore artistico Carlo Conti. Nonostante la lunga carriera televisiva per zia Mara è la prima volta al timone dello Zecchino d’Oro.

Zecchino d’Oro 2020: perché non ci sono i Me contro Te come conduttori

Stando alle indiscrezioni l’ipotesi dei Me contro Te allo Zecchino d’Oro 2020 è sfumata per via del cachet di Sofia Scalia e Luigi Calagna. Un cachet eccessivo per la Rai che avrebbe spinto il direttore di Rai Uno Stefano Coletta a puntare sui volti più amati delle rete. Tra questi Mara Venier, rientrata in Rai tre anni fa con grande successo. Senza dimenticare Carlo Conti, in questo periodo impegnato con Tale e Quale Show.

Mara Venier in televisione: tra Domenica In e lo Zecchino d’Oro

Per la stagione televisiva 2019/2020 Mara Venier è dunque protagonista di due amati programmi: Domenica In e Zecchino d’Oro. Non è stato invece confermato il format La porta dei sogni, people show la cui prima e unica edizione è andata in onda a dicembre 2019.