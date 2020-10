Mara Venier lascia Domenica In a fine stagione: il motivo

Mara Venier lascerà Domenica In al termine di questa stagione. La conduttrice ha deciso di non tornare in televisione ogni domenica pomeriggio l’anno prossimo e lo farà per un motivo ben preciso. Mara sembra irremovibile, la sua scelta sembra definitiva, tuttavia c’è un detto che recita mai dire mai. Magari qualcuno le farà cambiare idea a fine stagione, visto che il pubblico si è affezionato tantissimo alla domenica pomeriggio targata Venier. Ma lei ha annunciato dalle pagine del settimanale Oggi, nel nuovo numero in edicola, che lascerà Domenica In. Questa per lei potrebbe essere quindi l’ultima stagione, lo ha promesso a una persona in particolare ma anche un po’ a tutta la sua famiglia. Dal prossimo anno infatti Mara vuole trascorrere le domeniche facendo la nonna.

Mara Venier vuole lasciare Domenica In dopo questa stagione: la promessa al marito Nicola

Alla vigilia dei suoi 70 anni, portati non bene ma di più, Mara ha annunciato di voler dire addio alla trasmissione della domenica. Il suo ritorno a Domenica In è stato voluto, cercato e sentito. Mara era stata mandata via dal programma dopo anni di conduzione ed era rimasta una ferita aperta per lei. Poi c’è stata Mediaset, che l’ha accolta e coccolata e ha mostrato un lato divertentissimo della Venier, che da allora è diventata per tutti la Zia Mara. Dall’Isola dei famosi a Tu sì que vales, Mara è entrata nel cuore di tutti ed è così che poi tornando a Domenica In la sua domenica su Rai Uno ha registrato ascolti più che soddisfacenti. Ma a fine stagione dirà basta: “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”.

Mara Venier, l’ultimo anno a Domenica In: lascerà davvero a fine stagione?

Lo ha promesso a suo marito, a cui ha piena intenzione di dedicare più tempo. A lui e tutta la loro famiglia, in particolare ai nipoti. Mara è nonna ed è innamorata pazza dei suoi due nipoti, loro sono la più grande e inesauribile fonte di serenità e gioia per lei. C’è Giulio, diciottenne e figlio di Elisabetta Ferracini, e poi c’è il piccolo Claudio, che ha 3 anni ed è il figlio di Paolo. Per loro Mara Venier lascerà Domenica In l’anno prossimo. Ammesso e non concesso che non cambi idea, nel frattempo!