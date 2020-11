L’Allieva 3, ultima puntata: Giacomo scagionato, il matrimonio di Alice e CC

Claudio Conforti e Alice Allevi continuano ad indagare insieme per aiutare Giacomo, arrestato ingiustamente con l’accusa di omicidio. I protagonisti de L’Allieva 3 tornano di nuovo vicini dopo la crisi dell’ultimo periodo, tra voci di tradimento, drammi famigliari e impegni di lavoro.

Grosse novità in arrivo anche per la “Suprema” Andrea Manes, che da tempo cerca la figlia data in adozione quando era più giovane. Ad aiutarla nella ricerca la sua assistente Alice, che ha instaurato con il suo capo un rapporto di stima, affetto e grande fiducia.

I nuovi due episodi della serie –L’ultima cena e Insieme/Connessi/Finché morte non ci separi– andranno in onda il prossimo 8 novembre, come sempre alle 21.20 circa su Rai Uno. Di fatto l’ultima puntata della terza stagione, che ha appassionato oltre quattro milioni di telespettatori.

L’ultima cena

Claudio e Alice seguono un’intuizione che può scagionare Giacomo. Anche Paolone viene convocato per la sua prima perizia: la misteriosa morte per avvelenamento di un noto critico gastronomico. La cocciutaggine di Alice, intanto, la porta a fare un ultimo tentativo nella ricerca a cui la Suprema aveva rinunciato.

Insieme/Connessi/Finché morte non ci separi

La provvisoria scarcerazione di Giacomo fa ripartire le indagini sul delitto al golf club. Intanto Alice scopre che qualcuno sta cercando informazioni sulla Manes: forse la persona che desidera così tanto incontrare è più vicina a lei di quanto non immagini. Per Alice e Claudio il giorno fissato per il matrimonio è arrivato, ma passa invano.

Dove rivedere le repliche de L’Allieva 3

Ogni puntata de L’Allieva 3 viene trasmessa su Rai Premium ogni venerdì sera, alle 21.20. È possibile inoltre guardare tutti gli episodi in streaming sul portale Rai Play. Su Amazon Prime sono disponibili la prima e seconda stagione de L’Allieva.

L’Allieva 4 si farà?

Ad oggi non è chiaro se L’Allieva continuerà con una quarta stagione. Giorgio Marchesi (Sergio Einardi) ha ribadito che dipende tutto dai protagonisti della storia, ovvero Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Quest’ultimi hanno sottolineato che valuteranno con attenzione un’eventuale sceneggiatura.

Sia Alessandra sia Lino sono molto presi dalle rispettive carriere. Guanciale è appena stato ingaggiato per due nuove serie tv: Noi, remake italiano di This is Us, e Sopravvissuti. La Mastronardi, invece, sarà protagonista di un nuovo progetto per Netflix mentre a gennaio sarà sul set di un film tv per Rai Uno.