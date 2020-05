Ascolti Tv 1° maggio 2020: dati Concerto, Contagion, Twilight e Messa

By

Concerto Primo Maggio, Twilight e Contagion: gli ascolti di venerdì 1° maggio

Palinsesti davvero interessanti, quelli di ieri 1° maggio 2020: sia la Rai sia Mediaset hanno trasmesso programmi che hanno accesso l’interesse dei telespettatori e hanno potuto così registrare degli ottimi ascolti. Partiamo dal consueto appuntamento annuale, quello col Concerto del Primo Maggio – in onda su Rai 3 dalle 20.30 alle 00.30 circa – che è riuscito a tenere incollati al piccolo schermo 2.264.000 telespettatori, raggiungendo uno share dell’8.7%. Un concerto decisamente diverso, rispetto a quello degli altri anni, considerato che tutti gli artisti hanno cantato e suonato da casa, rispettando tutte le misure messe in atto contro il Coronavirus.

Ascolti ieri 1° maggio 2020: sfida tra film

Una serata che ha visto sfidarsi film e trasmissioni di successo. Su Canale 5, Contagion (film che ha fatto molto discutere per via del collegamento col Coronavirus) ha incuriosito ben 3.334.000 teleutenti, portando a casa uno share del 12.4%; molto bene anche Pane e Libertà – Giuseppe di Vittorio, trasmesso su Rai 1, che ha ottenuto il 13.5% di share ed è stato seguito con interesse da 3.566.000 spettatori. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 ha fatto invece ottenere a Italia 1 il 7.1% di share ed è stato visto da 1.960.000 telespettatori. Diavoli, su Sky Cinema Uno, ha ottenuto lo 0.2% di share (61.000 spettatori).

Santa Messa di successo: gli ascolti di ieri 1° maggio

La Messa Santa viene seguita da sempre più persone: ieri mattina è riuscita a registrare uno share da record, pari al 25.6%; i telespettatori sono stati la bellezza di 1.208.000. Nella mattinata, Storie Italiane (c’è stato uno sfogo di Eleonora Daniele) ha portato a casa l’11.7% di share (1.412.000 di spettatori); Uno Mattina si è assestato attorno al 15.7% di share (1.326.000 spettatori).