Ascolti 21 novembre: non male Adrian, ma si fa sorpassare da Rai 1: dati

Ascolti tv, giovedì 21 novembre. Ecco qual è stato il canale più visto

E anche questa settimana sta ormai finendo! Quella di ieri, è stata una serata rilassante per gli italiani che si sono seduti davanti al televisore. Le scelte, inoltre, erano tante. Si poteva passare qualche ora dinnanzi ad un bel film. Per esempio su Rai uno c’era Miracoli dal Cielo, un emozionante lungometraggio ispirato ad una storia vera. Oppure si poteva passare la serata cantando, insieme ad Adriano Celentano su Canale 5, oppure insieme ai ragazzi di X Factor andato in onda su Sky Uno. Che cosa avranno scelto i telespettatori? Quale sarà stato il canale più visto ieri sera? Non ci resta che scoprirlo!

Adrian non male, ma si fa sorpassare dal film Miracoli dal Cielo

Il film su Rai Uno, Miracoli dal Cielo ha raccolto 3.921.000 telespettatori ottenendo il 17.6% di share. Adrian, su Canale 5 (con Biagio Antonacci ospite) ha intrattenuto 3.354.000 italiani, registrando il 14.1% di share. Il film Life – Non oltrepassare il limite, andato in onda su Rai Due, è piaciuto a 956.000 spettatori ( 4%). Su Rai Tre, Stati Generali ha incuriosito 1.492.000 individui, totalizzando il 6.9% di share. Su Rete 4, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio ha interessato 1.161.000 individui registrando il 6.6% di share. X Factor 2019, su Sky Uno, ha intrattenuto 782.000 spettatori con il 3.34% di share. Piazzapulita, su La 7, è stato seguito da 1.012.000 spettatori, ottenendo il 5.8% di share. Il film The Transporter su Italia Uno ha raccolto l’attenzione di 1.492.000 spettatori registrando il 6.4% di share.

I programmi pomeridiani: è boom per Barbara d’Urso e il suo Pomeriggio Cinque