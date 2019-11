Adriano Celentano: “Mi sono sentito orrendo”, la rivelazione ad Antonacci

Adriano Celentano, ad Adrian ospita Biagio Antonacci, con lui canta e gli fa una rivelazione

Adriano Celentano è tornato con il suo Adrian ad infuocare le televisioni degli italiani. Lo spettacolo è amatissimo, specialmente dai molteplici fan del cantante. Durante la serata, sul palco è salita un’altra grande voce della musica nostrana: Biagio Antonacci. I due artisti si sono esibiti insieme sulle note della canzone ‘Mio Fratello’ e in seguito si sono abbandonati ad una piccola chiacchierata. I due hanno parlato della canzone, che narra il rapporto difficile che c’è tra due fratelli e l’odio che li separa. A quel punto Biagio ha chiesto al Molleggiato se anche lui, nel corso della sua vita, ha avuto qualche problema con suo fratello ed Adriano gli ha rivelato che c’è stato un episodio che lo ha segnato e che ricorderà per tutta la vita.

“Mi sono arrabbiato con Claudia poi mi sono guardato allo specchio e…”, la confessione di Celentano

Ma non solo. I due cantanti hanno poi parlato della rabbia e il Molleggiato ha svelato che c’è stata una volta in cui si è visto orrendo ed ha deciso che da quel momento in poi non si sarebbe più arrabbiato. “Mi ricordo che una volta ho litigato con mio fratello, che aveva 18 anni in più di me e che io vedevo quasi come un padre, ed ho alzato un po’ troppo la voce. Ho visto la sua espressione e mi è rimasta nella mente. Ogni volta che ci penso mi scende una lacrima. Questa è stata una lezione. Un’altra volta mi sono arrabbiato con Claudia (Mori, sua moglie ndr), ho gridato un po’ troppo poi mi sono guardato allo specchio e mi sono detto ‘p…a miseria sono orrendo’, allora ho giurato di non arrabbiarmi più”, ha confessato Celentano a Biagio Antonacci.

‘Mio fratello’ era stata scritta per Celentano, poi le cose sono cambiate

In seguito, i due artisti italiani hanno scherzato sulla canzone ‘Mio fratello’ che, in realtà, Antonacci aveva scritto proprio per Celentano. “Io l’ho scritta per te. Poi mi sono detto ‘non lo voglio disturbare’, e non ti ho disturbato”, ha ribadito il cantante cinquantaseienne ad Adriano. Entrambi si sono poi fatti una risata ma Celentano a Biagio è riuscito a strappare una promessa: dovrà scrivere delle canzoni per poi farle cantare a lui!