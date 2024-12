Ascolti 4/12: This Is Me, La Corrida, Chi L’ha Visto? Tonfi e botti

Nella serata di ieri sera, mercoledì 4 dicembre, i telespettatori hanno avuto una grande varietà di scelta. Le diverse emittenti hanno difatti proposto una grande varietà tra trasmissioni di intrattenimento, serie tv, sport, programmi d’informazione ed approfondimento, reality show.

Su Rai 1 è andato in onda il film Riunione Di Famiglia – Non Sposate Le Mie Figlie 3 che è stato visto da 1.648.000 spettatori pari al 9.3% di share. Nulla ha potuto contro This Is Me, lo spin off di Amici di Maria De Filippi condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 che ha registrato3.034.000 spettatori con uno share del 21.8%. Il programma si è quindi confermato un grande successo.

Su Rai 2 è andato in onda la fiction Stucky le cui storie hanno appassionato1.466.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rai 3 Federica Sciarelli con Chi L’ha Visto? ha segnato 1.634.000 spettatori e il 9.9%. Rete 4 con Fuori Dal Coro ha totalizzato un a.m. di 685.000 spettatori (4.8%). La Coppa Italia con Fiorentina-Empoli su Italia 1 ha incollato davanti al video 1.827.000 spettatori con il 9.5%. Infine Amadeus con La Corrida sul Nove ha divertito 996.000 spettatori (5.4%) nella prima parte, e 653.000 spettatori (6.8%) nella seconda parte.

Mercoledì 4 dicembre: access prime time e preserale

Nell’access prime time ancora una volta il programma più visto è stato Affari Tuoi con Stefano De Martino. Il game show è stato seguito da 5.665.000 spettatori (27.2%). Ha quindi battuto di molto Canale 5 con la puntata di Striscia La Notizia che ha ottenuto 3.045.000 spettatori pari al 14.7%. C’è poi chi ha preferito seguire le serie come un Un Posto Al Sole su Rai 3 e N.C.I.S – Unità Anticrimine su Italia 1. La prima è stata scelta da 1.549.000 spettatori (7.4%). La seconda è stata scelta da 926.000 spettatori con il 4.7%. Continua poi a non convincere Amadeus con il suo Chissà Chi È su Nove che ha ottenuto403.000 spettatori con il 2% nella prima parte e 547.000 spettatori con il 2.6% nella seconda parte di durata maggiore.

Nel preserale su Rai 1 è andato in onda L’Eredità – La Sfida Dei Sette che ha ottenuto 2.956.000 spettatori pari al 21%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.414.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.501.000 spettatori (18.9%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.709.000 spettatori (22.9%). Una sfida appassionante quindi, alla fine vinta dalla Rai.

Mercoledì 4 dicembre: pomeriggio

Regina indiscussa del pomeriggio rimane Maria De Filippi. Questa ha ottenuto con Uomini E Donne 2.526.000 spettatori con il 25.2% (Finale: 1.804.000 – 20%) e con Amici 1.517.000 spettatori (17%). A seguire Il Grande Fratello ha segnato1.364.000 spettatori (15.4%) mentre Pomeriggio Cinque è stato visto da1.238.000 spettatori pari al 13.1% nella prima parte e 1.414.000 spettatori pari al 13.1% nella seconda parte. Su Rai 1 La Volta Buona è stato visto da 1.397.000 spettatori con il 12.5% nella prima parte e 1.531.000 spettatori con il 16.5% nella seconda. La Vita In Diretta è stato seguito da 1.895.000 spettatori con il 20.4% nella presentazione e 2.414.000 spettatori con il 21.9%.

Molto seguite anche le serie del pomeriggio. Su Rai 1 Il Paradiso Delle Signore ha appassionato 1.722.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale 5 Beautiful è stato scelto da 2.284.000 spettatori pari al 19.3%, Endless Love da 2.340.000 spettatori pari al 20.4% e My Home My Destiny da 1.350.000 spettatori pari al 15%.