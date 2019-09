Arteteca, Monica e Enzo con la figlia Sara: risate e frecciatine

Arteteca, Enzo e Monica: lo show su Rai2 e le simpatiche frecciatine per la piccola Sara

Gli Arteteca sono indiscutibilmente tra i personaggi più amati di Made in sud. Dopo quasi vent’anni di carriera sui palchi teatrali e lo strepitoso successo nello show comico di Raidue, Enzo Luppariello e Monica Lima stanno per debuttare con uno show tutto loro. Sempre sul secondo canale saranno i protagonisti di “Made in Arteteca”, la prima di tre speciali dedicati alla comicità di Made in Sud. La coppia porterà in scena i “coniugi Shatush” e tanti altri loro personaggi, ma non mancheranno anche le novità. Tra i loro cavalli di battaglia c’è quello dei “Neo genitori”, Monica ed Enzo sono infatti diventati mamma e papà di Sara. Intervistati da RadiocorriereTv hanno parlato ancora una volta della loro figlioletta con cui hanno passato l’estate a giocare in spiaggia sotto l’ombrellone, “come tutti quanti” nonostante il grande successo.

Enzo e Monica degli Arteteca, l’estate con la figlia Sara tra risate e battutine: “Crede sia il fratellino”

Monica ed Enzo dopo 16 anni di unione si sono risposati per la seconda volta e nello stesso momento hanno anche battezzato la loro piccola Sara. Da quando sono diventati genitori hanno fatto un po’ difficoltà a conciliare tutti gli impegni, ma ce l’hanno fatta e hanno fatto diventare la loro bambina anche protagonista di alcuni numeri comici. Così anche questa estate, tra una serata e l’altra, hanno trascorso del tempo con la loro piccolina, come la più classica delle famiglie italiane: “Passiamo le nostre vacanze sotto l’ombrellone come tutti quanti, a fare i castelli di sabbia e a gattonare con nostra figlia“. “La sprono a gattonare, a prendere le cose, la voglio rendere da subito autonoma”, racconta Monica. Enzo interviene per punzecchiarla: “Non c’è storia, su queste cose manuali sono molto più bravo io”. E lei risponde con una delle sue irresistibile battute: “Tra l’altro lo vedi… è un po’ basso. Pensa (Sara Ndr) che Enzo sia il fratellino, faglielo capire invece che è il padre!”.

Made in Arteteca, lo show di Enzo Luppariella e Monica Lima su Rai2: “Una grande soddisfazione”

“Per noi è davvero una grande soddisfazione che arriva dopo un bel po’ di anni di lavoro. Passare dai cinque minuti di ‘Made in Sud’ a una serata totalmente dedicata a noi è una grande gioia”, dichiara Monica rispetto a Made in Arteteca. Lo show andrà in onda su Raidue questa sera, 2 settembre 2019, e accoglierà sul palco anche i conduttori di Made in Sud, Stefano De Martino e Fatima Trotta.