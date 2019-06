Made in Sud, gli Arteteca si sono risposati: il messaggio dopo il matrimonio

By

Gli Arteteca di Made in Sud sposati: il matrimonio di Monica Lima e Enzo Iuppariello

Fiori d’arancio a Made in Sud. Giovedì 20 giugno sono convolati a nozze Monica Lima e Enzo Iuppariello, i comici che formano il duo degli Arteteca. La coppia si è sposata a Castelforte, una cittadina in provincia di Latina. Monica e Enzo sono diventati moglie e marito con una cerimonia intima, alla quale hanno preso parte pochi invitati. Insieme al matrimonio i due hanno deciso di battezzare anche la piccola Sara, la figlia nata sei mesi fa. Una volta sposati gli Arteteca hanno annunciato sui social network il lieto evento, rimarcando la loro lunga storia d’amore, che va avanti da quasi venti anni. Una storia di passione e lavoro che non si è mai interrotta, nemmeno davanti alle difficoltà della vita.

Il messaggio degli Arteteca dopo il matrimonio a Castelforte

“Oggi abbiamo consacrato la nostra famiglia davanti a Dio…ci siamo detti sì per la seconda volta, dopo 16 anni insieme, ed abbiamo dato il sacramento del battesimo alla nostra piccola Sara!!! Abbiamo scelto di fare tutto in stile molto intimo, semplice e con tanto amore”, hanno scritto gli Arteteca su Instagram. Monica Lima e Enzo Iuppariello si sono conosciuti lavorando: facevano parte della stessa compagnia teatrale quando si sono innamorati e non si sono più lasciati.

Nozze bis per gli Arteteca, il duo comico di Made in Sud

Quello di ieri è stato il secondo matrimonio degli Arteteca. Monica e Enzo erano già da tempo marito e moglie, anche se solo civilmente. Dopo la nascita della piccola Sara, Lima e Iupparello hanno voluto consacrare la loro unione pure davanti a Dio.