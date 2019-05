Gli Arteteca: la vita prima di arrivare allo show con Stefano De Martino

Monica Lima e il marito Enzo Iuppariello, che insieme formano la coppia di comici Arteteca di Made in Sud, in un’intervista a DiPiutv hanno spiegato al pubblico di quanto sia stato complicato il loro percorso lavorativo prima di arrivare al programma di Rai 2. Al settimanale la coppia ha raccontato, senza maschere e battute, del loro passato non facile e della lunga gavetta fatta per arrivare al tanto desiderato successo. Monica Lima ha infatti ammesso di aver conosciuto Enzo da ragazza e di aver iniziato subito a lavorare con lui la sera nei locali, con esibizioni in coppia. Da questa unione è nato il duo Arteteca, che con impegno e dedizione è riuscito col tempo a farsi notare dalla produzione del programma e ad arrivare a Made in Sud.

Gli Arteteca: il successo grazie a Made in Sud

Monica Lima alla rivista ha poi dichiarato: “Enzo faceva il venditore ambulante. Di mattina lui cercava di darsi da fare mentre io andavo all’Università. Nel pomeriggio ci incontravamo e scrivevamo i pezzi per la sera, esibendoci poi in qualche locale, nelle piazze e ai matrimoni. La nostra gavetta è stata tanta“. Il successo è arrivato in seguito: “Lavorando sodo, siamo stati notati dai produttori di Made in Sud, che nel 2012 da reti minori, è passata su Rai2. Da allora la nostra vita è cambiata e, quattro anni fa, ci siamo anche sposati“. Parlando proprio del matrimonio ha voluto raccontare come la decisione di sposarsi sia nata quasi per gioco. “Un giorno” ha spiegato: “eravamo andati al Comune, ma avevamo sbagliato stanza, finendo in quella delle pubblicazioni di marimonio“. Così Enzo le ha chiesto di fissare la data delle nozze, che sono state celebrate solo dopo una settimana.

Gli Arteteca: “Nostra figlia Sara ci ha rivoluzionato la vita”

“Nostra figlia Sara ha rivoluzionato la mia vita e quella di Enzo” queste sono le parole di Monica alla rivista. La coppia ha raccontato di come la nascita della loro piccola gli abbia cambiato la vita; se prima erano abituati entrambi ad una vita senza orari fissi, ora la coppia vive seguendo i ritmi della bambina. La comica ha poi concluso l’intervista dicendo che: “Sara ha fatto finalmente ‘quadrare il cerchio’ della nostra unione. Quando vediamo i sorrisi della nostra prima figlia a volte ci diciamo ‘Sbrighiamoci a farne un altro!’”.