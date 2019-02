Stefano De Martino, Made in Sud con Fatima Trotta: “Lei è fondamentale”

Stefano De Martino approda su Rai Due come conduttore di Made in Sud con Fatima Trotta

Stefano De Martino affiancherà Fatima Trotta nel ruolo di conduttore a Made in Sud, in onda su Rai 2. Dopo un anno di pausa, il programma comico torna con grandi cambiamenti, tra cui quello riguardante la conduzione. Il ballerino di Amici è pronto a vivere questa nuova esperienza e ora a Tv Sorrisi e Canzoni ammette di aver sempre voluto condurre un varietà serale. Pertanto, non ha potuto non accettare la proposta di Nando Mormone, con cui si è incontrato per caso durante il Festival di Venezia. Prima di Natale è stato proprio lui a contattarlo, per proporgli il ruolo di conduttore in Made in Sud. Ricordiamo che Stefano ha lavorato per molti anni in Mediaset e lui stesso confessa che il passaggio in Rai rappresenta “una nuova vita”. Il ballerino gira le puntate del programma comico proprio a Napoli, dove avrà la possibilità di “respirare un’aria familiare”. Non lo spaventa di certo andare in onda in diretta, durante la quale ci potranno anche essere momenti di improvvisazione.

Stefano De Martino pronto a condurre Made in Sud con Fatima Trotta: “Abbiamo trovato una sintonia naturale”

Ma Stefano ballerà all’interno della trasmissione? Questa sicuramente è una delle domande che si stanno ponendo i suoi fan, che l’hanno conosciuto proprio nel ruolo di ballerino. De Martino dà una bella notizia al pubblico, rivelando: “Fatima ha sempre ballato nel programma, quindi uniremo le forze. Farò delle piccole esibizioni con lei e con il corpo di ballo”. Con Fatima è riuscito subito a trovare una certa sintonia e Stefano ammette di essere contento di averla al suo fianco in questa nuova esperienza. “Io e lei abbiamo trovato subito una sintonia naturale, fin dalle prove. Lei è fondamentale”, confessa Stefano. Dunque, i telespettatori non potranno non notare una certa complicità tra i due. Un programma, Made in Sud, che riuscirà a tirar fuori tutta l’autoironia di De Martino. Più volte il ballerino ha dimostrato di essere una persona che ama la comicità. Attraverso questa trasmissione riuscirà a farsi conoscere meglio sotto questo punto di vista.

Stefano De Martino, nuova esperienza su Rai Due: inizialmente Fatima era titubante

Nessuna paura per Stefano, pronto a vivere questa nuova e importante esperienza in Rai. Fatima approva l’arrivo di De Martino, sebbene inizialmente fosse titubante. Per lei rappresenta una grande scoperta e al suo fianco si sente addirittura più forte. Nel corso dell’intervista, il ballerino non può non parlare del figlio Santiago, che ha salutato prima di tornare a Napoli. “A me invece fa ridere mio figlio Santiago: mi parla in un modo che mi fa morire”, ammette De Martino, profondamente innamorato del bambino. Nel frattempo, sappiamo bene, che il gossip non fa che parlare del suo ritorno con Belen Rodriguez.