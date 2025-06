Arisa, possibile ritorno di fiamma con Walter Ricci: l’indiscrezione

Stando ad un’indiscrezione lanciata da Oggi, così come riportato da Today.it, tra Arisa ed il suo ex Walter Ricci potrebbe esserci stato un improvviso ritorno di fiamma. I due hanno avuto una relazione di circa un anno, interrotta lo scorso inverno. Recentemente, tuttavia, la cantante sarebbe stata beccata in compagnia del musicista napoletano sulle spiagge di Sharm El Sheik. Possibile quindi che fra loro ci sia stato un riavvicinamento.

Possibile ritorno di fiamma tra Arisa e Walter Ricci: l’indiscrezione

Secondo un’indiscrezione delle ultime ore Arisa ci starebbe riprovando con il suo ex, il musicista napoletano Walter Ricci. A lanciare la notizia, così come riportato da Today.it, sarebbe stato il settimanale Oggi. Nello specifico i due sarebbero stati avvistati in vacanza insieme sulle spiagge egiziane di Sharm El Sheik. Possibile quindi che tra loro ci sia stato un riavvicinamento. Stando a quanto riportato, tuttavia, la cantante starebbe procedendo con i piedi di piombo nonostante siano state messe da parte le vecchie incomprensioni.

Per il momento, comunque, si tratta di semplici indiscrezioni. Non ci sono state difatti delle comunicazioni ufficiali o gesti particolari da parte di Arisa o Walter che confermerebbero un ritorno di fiamma. Non resta quindi che aspettare le dichiarazioni dei diretti interessati e vedere se la notizia verrà confermata o smentita. Prima di legarsi ad Arisa, Ricci aveva avuto una storia anche con un’altra collega, Serena Brancale.

Arisa e Walter Ricci sono stati legati sentimentalmente per circa un anno, per l’esattezza nove mesi. La loro storia d’amore, tuttavia, ha subito una battuta d’arresto lo scorso inverno. Dopo essersi lasciati, il musicista napoletano aveva affermato in un’intervista di volersi concentrare sulla propria carriera e continuare a crescere dal punto di vista professionale. L’artista, che ha suonato insieme a Quincy Jones e George Benson, stava difatti lavorando all’uscita del suo nuovo album.

Le sue dichiarazioni hanno scatenato la replica immediata di Arisa, la quale aveva anche parlato del desiderio di avere dei figli. La cantante di “Sincerità” ha difatti sottolineato come Walter fosse più innamorato del suo personaggio che di Rosalba. Possibile, tuttavia, che i due abbiano messo da parte le vecchie incomprensioni.