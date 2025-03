Arisa parla di figli ma Walter Ricci annuncia la rottura e svela i motivi

The end, è finita la storia d’amore tra Arisa e Walter Ricci. Lo ha annunciato lo stesso musicista in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, spiegando i motivi che hanno condotto la relazione sentimentale, durata circa nove mesi, su un binario morto. Ricci, che ha suonato con artisti del calibro di Quincy Jones e George Benson, a breve uscirà con un nuovo album. Tanto lavoro e poco tempo per l’amore: questo il sunto delle cause che hanno innescato la scelta di porre fine alla love story con la cantante di ‘Sincerità’.

Walter Ricci e Arisa si sono lasciati: parla il musicista

“Con lei è finita. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Io sono in un momento importante e non voglio perdermi neanche una virgola di quel che sto vivendo. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”. Così Ricci a proposito della conclusione del fidanzamento con Arisa. Una confessione per certi versi inaspettata e che arriva come un fulmine a ciel sereno. Di recente, Rosalba Pippa (vero nome di Arisa) aveva dichiarato di essere molto felice con Ricci e persino di non escludere di diventare mamma, lasciando intendere che con il partner la relazione fosse molto solida e ben avviata. Ora l’annuncio della rottura.

“Quando si è molto presi si dicono certe cose… Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca”, ha commentato il musicista quando gli è stato ricordato che l’ormai ex fidanzata aveva dichiarato che non escludeva di avere un figlio o una figlia con lui. La storia d’amore era cominciata circa nove mesi fa. Galeotto fu l’aeroporto di Palermo. Fu lì che i due artisti si incontrarono e avvertirono immediatamente che c’era una chimica particolare tra loro. Iniziarono a frequentarsi. Arisa ha anche raccontato in alcuni frangenti scampoli del rapporto attraverso zuccherosi post veicolati sui suoi profili social.

La love story di cinque anni con Serena Brancale: perché è finita

Sempre nel corso dell’intervista concessa al quotidiano milanese, Ricci ha anche parlato di un’altra sua ex famosa, vale a dire Serena Brancale. Con la musicista ha avuto una relazione durata ben cinque anni; è stata la sua prima fidanzata ‘seria’. Il rapporto è terminato perché, sempre a detta di Ricci, qualcosa “si era consumato” da un punto di vista sentimentale. Con la Brancale è rimasto in buoni rapporti. Infatti oggi c’è stima e affetto da ambo le parti.