Arisa, 1° compleanno con il fidanzato: “Ho inciampato mille volte”

Arisa compie 42 anni e festeggia con il suo fidanzato, Walter Ricci. A dimostrarlo è un video che lei stessa condivide su Instagram in queste ore, che risale al 20 agosto. L’artista mostra al pubblico come ha festeggiato: un bel pranzo sul mare con le persone a lei care. Non solo, Arisa ci tiene a fare un discorso di coraggio e forza, trovati da lei stessa per affrontare i momenti più bui. Fa così un bilancio della sua vita, di quelli che sono stati i periodi difficili, che l’hanno portata a comprendere quanto in realtà sia forte. E lo fa usando questo video in cui appare spazientita perché la candelina sulla torta rischia di spegnersi a causa del vento.

Con l’aiuto di un cameriere, alla fine riesce a spegnerla e a esprimere il suo desiderio. Dopo aver aperto lo spumante, si lascia andare a baci e abbracci con i suoi cari. Primo tra tutti appare il fidanzato Walter, con cui ormai sembra aver ritrovato la felicità. Dopo di che, tocca a tutta la sua famiglia e i suoi amici. Assenti i genitori, mentre sono presenti le sue sorelle Isabella e Sabrina a festeggiare con lei questi 42 anni. Per celebrare questo traguardo, Arisa scrive una lettera a se stessa. Una riflessione, che con i social network può condividere con i suoi fan e che può essere d’aiuto a chi crede di non potersi rialzare dopo una caduta.

“42 anni. Ci penso e sorrido, con il cuore che batte un po’ più forte. Non avrei mai immaginato che questo viaggio, fatto di sogni e fragilità, mi avrebbe portata fin qui”, inizia così la lettera che Arisa scrive a sé stessa per il suo compleanno. La cantante ricorda che da bambina credeva che a quest’età probabilmente avrebbe capito tutto e che sarebbe stata invincibile. Invece, l’artista ha scoperto che “la bellezza sta proprio nelle crepe, nelle imperfezioni che raccontano la nostra storia”.

La lettera va avanti: “Sono una donna che ha conosciuto le ombre e la luce, che ha inciampato mille volte nei propri dubbi, ma che ha sempre trovato la forza di rialzarsi, anche quando sembrava impossibile”. La vita le ha insegnato che, in realtà, “la vera forza non è non cadere mai, ma avere il coraggio di ricominciare”. Arisa ammette così di aver trovato la forza di amarsi ogni giorno sempre di più, sebbene ci siano in lei tante paure.

Con questa riflessione, la cantante di Controvento confessa che ci sono stati momenti in cui avrebbe voluto fermarsi, “chiudere gli occhi e smettere di sentire”. Ma proprio in questi momenti ha capito che attraverso i momenti più bui è diventata la donna che è oggi: “fragile, sì, ma anche forte nella sua fragilità”. Soprattutto oggi Arisa si definisce una persona “capace di amare, di sperare, di credere nei buoni sentimenti”.

La cantante conclude questa sua lettera con un messaggio dedicato a “tutte le anime delicate”: non bisogna avere paura di essere se stessi. Arisa consiglia di non arrendersi mai.

“Buon compleanno a me, e a chiunque non smetta di sognare, di lottare, di vivere con tutto il cuore. Perché la vita è un viaggio meraviglioso, e vale la pena percorrerlo fino in fondo. Grazie a tutti per gli auguri”

Queste le parole con cui Arisa finisce questa bellissima riflessione. Intanto, i fan si chiedono se la ritroveranno di nuovo in TV, magari dietro la cattedra degli insegnanti di canto di Amici di Maria De Filippi. Le ultime indiscrezioni vedono, intanto, fuori dalla nuova edizione Raimondo Todaro e già si parla dei probabili sostituti.