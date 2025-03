Arisa sbugiarda l’ex, l’altra verità “triste” sull’addio: che batosta!

Arisa sbugiarda l’ex fidanzato Walter Ricci e racconta una versione triste sulla rottura. Il musicista, nei giorni scorsi, in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, aveva rivelato che la love story con Rosalba Pippa, durata circa nove mesi, era giunta al capolinea in quanto entrambi si erano accorti che era complicato gestire le rispettive routine e in quanto avevano scelto di dedicarsi anima e corpo ai tanti impegni professionali. Per farla breve, Ricci ha dipinto uno scenario piuttosto classico in cui due persone, privilegiando le carriere professionali, non trovano l’incastro per coltivare la relazione sentimentale. Per Arisa, però, i motivi reali del crac d’amore sarebbero da ricercare altrove.

Il magazine Oggi scrive di essere entrato in contatto con persone molto vicine alla cantante di “Sincerità”, le quali hanno confidato che la stessa Arisa ha così commentato la rottura annunciata da Ricci al quotidiano di via Solferino: “Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba”. Come si diceva, una versione triste. Anzi un’accusa a tutti gli effetti nei confronti di Ricci. Ammesso e non concesso che l’indiscrezione di Oggi corrisponda a verità, di fatto Arisa accuserebbe l’ex di aver sfruttato la storia d’amore per tornaconti personali.

E pensare che, fino a qualche settimana fa, Arisa spiegava persino di non escludere di poter un giorno mettere su famiglia con il collega. Parlava infatti dell’eventualità di diventare mamma. Evidentemente, invece, il rapporto non era solido come credeva. Quel che è certo è che Rosalba si è ritrovata ancora una volta a dover far fronte a una batosta sentimentale. Tra l’altro, sul tema figlio, Ricci aveva sminuito la questione.

Sempre nell’intervista con Il Corriere della Sera, quando gli è stato ricordato che Arisa aveva appunto avanzato l’ipotesi di creare un qualcosa di più serio, aveva tagliato corto “Quando si è molto presi si dicono certe cose… Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca”, aveva dichiarato il musicista. Tradotto, disse che Arisa aveva messo il carro davanti ai buoi senza pensarci troppo. Ora, prendendo sempre per buone le indiscrezioni del magazine Oggi, arriva la versione di Rosalba che è convinta che l’uomo, in qualche modo, abbia approfittato del suo personaggio.