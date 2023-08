Arisa, dura replica dell’ex: “Se potessi dire quello che ho visto…”

Non si può di certo dire che Arisa non sia riuscita ad attirare l’attenzione su di sé con le sue foto senza veli. La cantante di Controvento ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono senza alcun indumento, neanche quello intimo. A completare il tutto è la didascalia, con cui lancia non poche frecciate. Molti hanno ipotizzato che velatamente Arisa abbia cercato di attaccare un suo ex fidanzato. Ed ecco che in queste ore è intervenuto sui social network Andrea Di Carlo.

Da quando è finita la sua relazione con Vito Coppola, conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Arisa è single. Prima ancora di viversi questa storia, l’ex professoressa di Amici di Maria De Filippi ha avuto al suo fianco il manager Di Carlo. La loro relazione è giunta al capolinea nell’autunno del 2021. Ebbene il manager sembra essersi sentito tirato in causa con il messaggio lanciato da Arisa con le foto senza veli su Instagram.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina”

Queste le parole della cantante, che sembrano aver colpito l’ex fidanzato Andrea Di Carlo. Quest’ultimo, nelle ultime ore, ha condiviso una vera e propria replica, abbastanza forte. Condividendo il particolare botta e risposta tra Arisa e Madame, il manager ha lanciato la sua stoccata: “Lei lo cerca alfa, ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile?”.

Non è finita qui la replica di Di Carlo. “Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci”, ha tuonato Andrea. Sembra proprio che il manager abbia visto nella didascalia provocatoria di Arisa un riferimento alla loro storia e abbia voluto replicare con rabbia.

Arisa e le foto senza veli: la polemica con Madame, l’intervento di Malgiglio

Botta e risposta tra Arisa e Madame. È proprio vero, Rosalba Pippa è riuscita a far parlare con il suo inaspettato post su Instagram. Ha attirato l’attenzione di Madame, la quale le ha riservato un dolce commento. Ma ecco che Arisa non si è lasciata sfuggire questa occasione per colpire la giovane collega: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”.

Madame ha poi tentato di replicare, invitando Rosalba a cena. Non è finita qui, Cristiano Malgioglio ha preso la palla al balzo per commentare le foto senza veli di Arisa. In particolare, il paroliere si è lasciato andare a un ironico appello, prendendo spunto dal lungo messaggio condiviso dalla cantante.